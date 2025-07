L' intervista a Solinas | La doppia morale dei Cinquestelle Così si rischia l' impasse in Sardegna

Nel cuore della Sardegna, la scena politica si infiamma con l'intervista di Solinas, che denuncia la doppia morale dei Cinquestelle e mette in discussione il futuro dell’isola. Ex presidente e ora segretario del Partito Sardo d’Azione, Christian Solinas rompe il silenzio criticando aspramente il Movimento 5 Stelle e il loro ruolo nelle vicende giudiziarie attuali. La sua voce potrebbe davvero cambiare le sorti della regione? La risposta si trova nelle sue parole, che...

Christian Solinas rompe il silenzio. L'ex presidente della Regione Sardegna ed ex senatore, oggi segretario del Partito Sardo d'Azione, interviene duramente sul caso giudiziario che coinvolge l'attuale governatrice Alessandra Todde (M5S), e non risparmia attacchi. Nel mirino di Solinas c'è il Movimento 5 Stelle, colpevole – a suo dire – di esercitare una «doppia morale». Ma il j'accuse si allarga anche alla situazione istituzionale dell'Isola: «Siamo in una fase di paralisi – denuncia – causata dalla mancata assunzione di responsabilità della presidente Todde». E' opportuno ricordare che la Todde è accusata di presunte irregolarità nei finanziamenti e nelle spese sostenute dalla stessa governatrice durante la campagna per le regionali del febbraio 2024, poi vinte dalla stessa esponente del M5S. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'intervista a Solinas: “La doppia morale dei Cinquestelle. Così si rischia l'impasse in Sardegna”

In questa notizia si parla di: solinas - doppia - morale - sardegna

Todde? Doppia morale 5S. Si torni subito alle urne; M5S Sardegna difende Todde e risponde a Solinas: Non ci facciamo intimidire da lui; Solinas: Anni di attacchi feroci per le mie nomine, ora che le fa Todde non è più un poltronificio?.

Sardegna, l'intervista a Solinas: “La doppia morale dei Cinquestelle. Così si rischia l'impasse” - L’ex presidente della Regione Sardegna ed ex senatore, oggi segretario del Partito Sardo d’Azione, ... Segnala iltempo.it

"Todde? Doppia morale 5S. Si torni subito alle urne" - Assurdo che i grillini attacchino i giudici" Domenico Di Sanzo 7 Gennaio 2025 - ilgiornale.it scrive