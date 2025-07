Iscrizioni al Centro Estivo Comunale di Acquaviva delle Fonti 2025 | un sostegno concreto per famiglie e bambini

Le iscrizioni al centro estivo comunale di Acquaviva delle Fonti 2025 rappresentano un sostegno concreto per famiglie e bambini, offrendo uno spazio educativo gratuito durante la pausa scolastica dal 21 luglio all'8 agosto. Questo servizio, promosso dall’amministrazione comunale, mira a garantire attività stimolanti e sicure, alleggerendo le responsabilità genitoriali e favorendo lo sviluppo dei più giovani. Le opportunità sono numerose, e l’iniziativa si configura come un’occasione imperdibile per crescere e divertirsi in sicurezza.

Offrire uno spazio educativo gratuito per bambini e ragazzi e sostenere concretamente le famiglie durante la pausa scolastica, dal 21 luglio all’8 agosto. Il Comune di Acquaviva delle Fonti ha pubblicato l’avviso per la partecipazione al Centro Estivo Comunale 2025, un’iniziativa rivolta alle. 🔗 Leggi su Baritoday.it

