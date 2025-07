Yulia Putintseva shock a Wimbledon | Cacciate quell'uomo o non gioco più Forse ha un coltello

L’incredibile episodio di Wimbledon ha sconvolto gli appassionati di tennis: Yulia Putintseva, protagonista di un confronto acceso con uno spettatore sospettato di comportamenti inquietanti, ha dovuto abbandonare il campo visibilmente scossa. La tensione ha raggiunto livelli insostenibili, lasciando tutti senza parole. Questo incidente solleva importanti domande sulla sicurezza negli eventi sportivi di alto livello, e ora si attende una risposta decisa dalle autorità per garantire la protezione degli atleti. Continua a...

Bruttissima esperienza per Yulia Putintseva, eliminata malamente al 1° turno di Wimbledon da Amanda Anisimova. La 30enne kazaka a inizio match ha chiesto al giudice di sedia di allontanare uno spettatore e alla richiesta di continuare è stata irreprensibile: "No, finché non se ne andrà". Poi, è crollata emotivamente scoppiando in lacrime prima di lasciare il campo di corsa a fine match senza rilasciare alcuna ulteriore dichiarazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: yulia - putintseva - wimbledon - shock

WTA Nottingham 2025, risultati 18 giugno: Rebecca Sramkova elimina Yulia Putintseva, bene Noskova e Fernandez - Gli ottavi di finale degli Nottingham Open 2025 sono stati emozionanti, con sorprese e vittorie che accendono l’entusiasmo nel mondo del tennis femminile.

Yulia Putintseva shock a Wimbledon: Cacciate quell'uomo o non gioco più. Forse ha un coltello; Wimbledon: Swiatek parte bene ma Putintseva è un sogno e vince in rimonta; Yulia Putintseva accende una tempesta nel tennis rompendo il silenzio sull'esplosivo scontro di stretta di mano con Maria Sakkari..

Wimbledon star bursts in to tears as she suffers shock 6-0 6-0 defeat in first round - The Kazakh star reached the fourth round in SW19 last year, even dumping out then- thesun.co.uk scrive

Iga Swiatek crashes out of Wimbledon in shock third round loss to Yulia Putintseva - CNN - 1 Iga Swiatek crashed out of Wimbledon on Saturday as she suffered a shock third round loss to Kazakhstan’s Yulia Putintseva, ending her 21- Lo riporta cnn.com