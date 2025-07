Starace da brividi | Futuro? Vi svelo cosa mi ha detto De Laurentiis Maradona resterà il più grande poi l’aneddoto sorprendente su McTominay

Tommaso Starace, simbolo indiscusso del Napoli e cuore pulsante dello staff azzurro, ci regala un'intervista carica di emozioni e sorprese. A 70 anni, la sua passione e dedizione sono un esempio di lealtĂ e amore per il club, mentre i retroscena con De Laurentiis, Maradona e persino McTominay ci trasportano in un mondo di storie incredibili e aneddoti sorprendenti. Ecco cosa ha rivelato...

Tommaso Starace, bandiera storica del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ripercorrendo nuovamente la sua storia in azzurro. Il rapporto tra Napoli e Tommaso Starace durerĂ per sempre. Il magazziniere azzurro nel corso degli anni ha svolto compiti cruciali, contribuendo ai successi del club. Nonostante la carta d'identitĂ reciti ben 70 anni, il membro dello staff azzurro continua a sorprendere tutti. Di seguito le sue parole a "La Gazzetta dello Sport". Starace: "Mertens? Per me è un membro della famiglia, come un figlio". Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "La Gazzetta dello Sport" analizzando la sua storia in azzurro fin dall'inizio.