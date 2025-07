Nico Paz Inter Fabrizio Romano spiega | I nerazzurri lo sognano ma serve un’offerta folle! Ecco la verità su Arda Guler

L’Inter sogna in grande, e Fabrizio Romano svela i retroscena: per portare Nico Paz a Milano serve un’offerta fuori dal comune. Nel frattempo, si fanno chiarezza anche sulla possibile trattativa per Arda Guler, tra realtà e ipotesi da valutare con attenzione. La corsa ai talenti continua, ma quale sarà la prossima mossa dei nerazzurri? Restate con noi, perché il calciomercato è ancora tutto da scoprire.

Nico Paz Inter, Fabrizio Romano spiega: «I nerazzurri lo sognano ma serve un'offerta folle!». Poi dice tutta la verità sull'ipotesi Arda Guler. Il calciomercato Inter continua a sognare il colpo Nico Paz, specie dopo la decisione da parte del Real Madrid di non esercitare l'opzione per il riacquisto dal Como in questa stagione. Nico Paz si prepara così a vivere una seconda stagione da protagonista con la maglia del Como. Il trequartista argentino, classe 2004, è stato una delle maggiori sorprese della scorsa stagione in Serie A. Le chance per i nerazzurri sono poche, ma il club di Viale della Liberazione ci sta pensando seriamente.

Fabrizio Romano - L'Inter ha programmato le visite mediche per Yoan Bonny la prossima settimana, potrebbero svolgersi tra martedì e mercoledì a seconda dei tempi burocratici. Affare concluso, come riportato per la prima volta ieri. Vai su Facebook

