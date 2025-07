Maltempo l' acqua arriva anche dentro la chiesa | il video

Le violente piogge delle ultime ore in Alto Adige hanno causato danni ben più ampi del previsto. Non solo cantine, abitazioni e garage, ma anche una chiesa a Vipiteno ha subito l’infiltrazione d’acqua, testimonianza della forza devastante di questo maltempo. Un’immagine che rende ancora più evidente l’urgenza di interventi efficaci per proteggere la comunità. La situazione si sta aggravando e richiede attenzione immediata.

Non sono state solo le cantine, le abitazioni, i garage e sottopassi (come accaduto anche a Trento) ad essere stati colpiti dalle fortissime piogge delle ultime ore in Alto Adige: l’acqua è entrata anche in una chiesa. È successo nella zona di Vipiteno, la più colpita dell’Alto Adige, dove i. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

