Campi Flegrei Musumeci | 10 milioni per il costone di Cento Camerelle escluso Punta Pennata dal Piano emergenze

Dopo la recente scossa di magnitudo 4.6 nei Campi Flegrei, l'attenzione si concentra sulla sicurezza delle aree colpite. Il ministro Nello Musumeci ha annunciato un investimento di 10 milioni di euro per il costone di Cento Camerelle, escludendo Punta Pennata dal piano di emergenza. Un intervento fondamentale per garantire la stabilità e la sicurezza dei residenti. La priorità è proteggere il patrimonio e le vite umane, ma la strada verso la ripresa è ancora tutta da tracciare.

NAPOLI, 1 LUGLIO – Dopo la scossa di magnitudo 4.6 registrata nei Campi Flegrei, il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci ha comunicato l’attivazione immediata della Prefettura di Napoli e dei sindaci di Pozzuoli e Bacoli, in coordinamento con il Dipartimento nazionale di Protezione civile. In una nota, il ministro ha precisato che il crollo del costone dell’isolotto di Punta Pennata, avvenuto in seguito al sisma, non risulta essere stato censito tra le emergenze nel Piano del Commissario straordinario, nĂ© dalla Regione Campania nĂ© dal Comune di Bacoli. Il piano di emergenza in vigore è infatti legato esclusivamente alle attivitĂ di evacuazione e allontanamento della popolazione. 🔗 Leggi su Primacampania.it