Sorsi di moda | a Villa Cianciafara la sfilata per scoprire le ultime tendenze estive

Preparatevi a vivere un’indimenticabile serata di stile e glamour a Villa Cianciafara! Venerdì 4 luglio alle 19, la sfilata "Sorsi di moda" a cura di Emy Messina apre le porte alle ultime tendenze estive in un evento gratuito nel cuore di Messina. Tra passerelle e fashion passion, scoprirete i must-have della stagione e incontrerete le modelle più eleganti del panorama locale, pronte a stupire e ispirare. Non mancate!

Venerdì 4 luglio alle 19 a Villa Cianciafara a Messina, ospiterà la sfilata di moda "Sorsi di moda" a cura di Emy Messina. L'evento, con ingresso libero, vedrà sfilare le modelle Adriana Mele, Agnese Rizzo, Antonella Vadalà, Bruna Vismara, Diletta Caminiti, Elvira Marsico, Emy Messina, Elena. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

