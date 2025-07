discarica lutum il no del m5s in consiglio comunale

Il no del Movimento 5 Stelle alla riapertura della discarica Lutum si fa sentire forte e chiaro, sia con osservazioni tecniche depositate in Provincia, sia attraverso la partecipazione attiva al consiglio comunale di Grottaglie. Una posizione ferma, condivisa da cittadini e istituzioni, contro un progetto che minaccia il nostro territorio. La nostra battaglia continua, perché la tutela dell’ambiente deve essere una priorità imprescindibile.

Tarantini Time Quotidiano Lo scorso giovedì abbiamo depositato con pec in Provincia alcune osservazioni tecniche per esprimere la nostra netta contrarietà alla riapertura della discarica Lutum. Questo pomeriggio, abbiamo partecipato al consiglio comunale monotematico di Grottaglie, richiesto dai nostri consiglieri Vito Rossini e Giusi Cassese, proprio per aggiungere un altro dissenso istituzionale rispetto alla scellerata ipotesi in oggetto. L'iniziativa, alla presenza delle associazioni dedicate e del GT M5S intercomunale Fragagnano – Lizzano si è rivelata un'ottima occasione di totale condivisione sull'approccio da tenere rispetto alla questione.