Lecco l’assessora anti-cyberbulli insulta un cittadino sui social in anonimato

Una vicenda che scuote Lecco e mette in discussione l’immagine di un’amministrazione impegnata contro il cyberbullismo. L’assessora Alessandra Durante, nota attivista nel campo, si è trovata al centro di una bufera mediatica dopo aver insultato un cittadino in modo anonimo sui social. La sua reazione pubblica di scuse non ha placato le polemiche, sollevando dubbi sulla coerenza degli impegni assunti. La questione ora diventa un banco di prova per la credibilità delle promesse istituzionali.

Bufera sull’assessora di Lecco Alessandra Durante: da assessora attiva contro il cyberbullismo ha insultato un cittadino, utente social di un gruppo su Facebook dedicato alla città, con un account anonimo. Dopo che i responsabili del gruppo Facebook hanno verificato l’identità dell’utente e hanno rivelato che si trattava proprio dell’assessora, Durante ha fatto un video sui social per porre le sue scuse. Ma non sono bastate: secondo le testate locali ha poi rassegnato le sue dimissioni nelle mani del sindaco (che si è riservato di decidere in merito). Le scuse social di Alessandra Durante. “E’ doveroso che io faccia queste scuse pubbliche nei confronti di un cittadino cui ho risposto in maniera molto prepotente, maleducata, scendendo nel personale e facendolo anche in anonimato “. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lecco, l’assessora anti-cyberbulli insulta un cittadino sui social in anonimato

