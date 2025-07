Comune di Baronissi una partnership strategica per la formazione e l’occupazione giovanile

Il Comune di Baronissi fa un passo deciso verso il futuro, stringendo una partnership strategica con Skills Consulting Srl. Questo accordo, sancito da un protocollo d'intesa, segna un’importante svolta nella promozione della formazione e dell’occupazione giovanile, puntando a creare nuove opportunità e rafforzare il tessuto economico locale. La proposta, avanzata da...

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Baronissi ha ufficialmente aderito a un partenariato con Skills Consulting Srl, formalizzando l’intesa con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa che rappresenta un importante passo avanti nella promozione della formazione professionale e dell’occupazione, con un focus particolare sul coinvolgimento delle nuove generazioni e sul rafforzamento del mercato del lavoro locale. La proposta, avanzata da Skills Consulting Srl lo scorso 17 aprile 2025, mira a sviluppare una serie di iniziative integrate e multidisciplinari dedicate alla cittadinanza, che includono corsi di formazione in presenza e online, servizi di orientamento professionale, workshop tematici e attivitĂ di networking con realtĂ produttive e aziende del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Comune di Baronissi, una partnership strategica per la formazione e l’occupazione giovanile

In questa notizia si parla di: comune - baronissi - formazione - occupazione

Comune di Baronissi: Anna Petta: “Io vittima di continui attacchi sessisti da parte del Consigliere Picarone” - Nel comune di Baronissi, la sindaca Anna Petta esprime la sua ferma condanna contro i continui attacchi sessisti ricevuti dal consigliere Picarone.

COMUNE DI BARONISSI. PROTOCOLLO PER SOSTENERE FORMAZIONE ED OCCUPAZIONE; REGIONALI IN CAMPANIA. CIRIELLI (FDI) SULLA SANITA’: “PRIMI PER RECLAMI, ULTIMI PER QUALITA'”; REGIONALI IN CAMPANIA. ZINZI (LEGA): “CANDIDATO ? LASCIAMO LAVORARE TAVOLO NAZIONALE”.

Baronissi, Comune ottiene accreditamento Servizio civile universale - Un risultato di grande rilievo per l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Anna Petta, che conferma la volontà ... Secondo vocedistrada.it

Baronissi, Protezione Civile. Sindaca Petta: “Finanziamento da 255mila euro per la Valle dell’Irno” - La Sindaca Anna Petta: "A Baronissi destinati oltre 55mila euro per rafforzare prevenzione e risposta alle emergenze" ... Riporta msn.com