Kean è ufficiale | non ci sono più dubbi può accadere davvero

Kean 232 ufficiale: non ci sono più dubbi, il suo talento esplode in tutta la sua forza. Dopo una stagione da record con 28 reti in tutte le competizioni e il ruolo di vice bomber in Serie A, l’attaccante della Fiorentina sta vivendo un momento davvero eccezionale. La sua crescita e le performance sorprendenti lasciano tutti senza parole: ormai, è chiaro, può accadere davvero di tutto.

L’attaccante della Fiorentina sta vivendo un momento decisamente particolare: adesso però è ufficiale, non ci sono più dubbi (Ansa Foto) – SerieAnews Ben 28 reti in stagione in tutte le competizioni, in Serie A vice bomber alle spalle di Mateo Retegui. La stagione di Moise Kean alla Fiorentina è stata semplicemente strabiliante, ai limiti della perfezione. E chi se l’aspettava l’estate scorsa? Forse nemmeno il più accanito ed ottimista dei tifosi della Fiorentina avrebbe scommesso un euro. Ricordiamo ancora le critiche di 12 mesi fa, quando furono investiti 18 milioni per un centravanti reduce da zero gol in stagione. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Kean, è ufficiale: non ci sono più dubbi, può accadere davvero

In questa notizia si parla di: ufficiale - sono - dubbi - kean

Lazio Juve, il Giudice Sportivo tocca anche le casse biancocelesti: i tifosi laziali si sono resi protagonista di quel gesto durante la sfida dell’Olimpico. Il comunicato ufficiale - Dopo la 36^ giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha preso provvedimenti contro la Lazio a causa di comportamenti inadeguati dei tifosi durante la sfida contro la Juventus all'Olimpico.

Il Napoli valuta le opzioni in attacco: Darwin Nunez resta il sogno, ma Lucca e Kean sono piste concrete Uno degli obiettivi prioritari del Napoli è rinforzare l’attacco con un calciatore capace di alternarsi con Lukaku o addirittura affiancarlo. Il nome che accend Vai su Facebook

Il piano di #Pioli: #Ikonè sì, #Sottil no. Grossi dubbi su #Kean e #Gudmundsson #Fiorentina Vai su X

Kean, è ufficiale: non ci sono più dubbi, può accadere davvero; Milan-Kean, piovono dubbi: “Vi dico come spenderei quei soldi!”. Su Camarda…; Kean convocato per il Betis, sciolti i dubbi: la probabile formazione della Fiorentina.

Kean si rifiuta, l’addio è già UFFICIALE - Calciomercato.it - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Riporta calciomercato.it

Fiorentina, Kean adesso è ufficiale. Domani il primo abbraccio dei tifosi - MSN - Un paio di milioni facilmente raggiungibili, gli altri tre sono un po' più impegnativi. Secondo msn.com