Frate a processo per violenza sessuale | Abusava di ragazzine minorenni durante le confessioni

Un'immagine di pace e spiritualità scolorita da gravissimi accuse: un frate di 66 anni, originario della Colombia e residente a Palermo, è sotto processo per violenza sessuale su minorenni durante le confessioni. Le accuse, che coinvolgono almeno cinque vittime in due procedimenti collegati, scuotono la comunità e sollevano domande dolorose sulla tutela più sacra. Un caso che richiede giustizia e riflessione profonda sulla sicurezza delle anime più vulnerabili.

Un frate di 66 anni dell'ordine dei frati minori rinnovati, originario della Colombia, ma residente a Palermo, è imputato in un processo per violenza sessuale nei confronti di minorenni. Come riporta Ansa.it sono almeno cinque le parti offese in due procedimenti distinti che sono stati riuniti.

