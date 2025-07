Di Marzio | Ricci al Milan ecco quando ci saranno le visite mediche

Il trasferimento di Samuele Ricci al Milan si avvicina e l’attesa cresce! Secondo le ultime news da Gianluca Di Marzio, le visite mediche sono programmate e rappresentano il passo fondamentale prima dell’ufficialità. I tifosi rossoneri sognano già un nuovo protagonista in squadra: scopriamo insieme quando Ricci sarà pronto a indossare la maglia del Diavolo e a fare la differenza.

Samuele Ricci si sta per trasferire dal Torino al Milan in questa sessione estiva di calciomercato: le ultime news da Gianluca Di Marzio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Di Marzio: “Ricci al Milan, ecco quando ci saranno le visite mediche”

In questa notizia si parla di: marzio - ricci - milan - ecco

Mercato Milan, Di Marzio: “Ecco i piani rossoneri. Ricci, Theo Hernandez e…” - Il mercato del Milan si infiamma: tra sogni e strategie, Gianluca Di Marzio svela i piani rossoneri, con Ricci, Theo Hernandez e altri obiettivi di spessore.

#Calciomercato #Milan, Di Marzio: “Ecco i piani rossoneri. #Ricci, #TheoHernandez e…” #SempreMilan #ACMilan #Milan Vai su X

Ecco come cambierebbe il centrocampo del Milan con l’arrivo di Ricci Vai su Facebook

Calciomercato Milan, Di Marzio: “Jashari, si tratta col Brugge”. Vagnati su Ricci …; Di Marzio: “Ricci-Milan e Morata-Como sono operazioni entrambe avanzate, con ottime probabilità di...; Di Marzio sull'operazione Anjorin: Ecco quanto verserà il Torino.

Samuele Ricci è in arrivo al Milan: fissate le visite mediche - Scambio di documenti e visite mediche in arrivo per Ricci al Milan Secondo le informazioni fornite da Gianluca Di Marzio su Sky Sport 24, durante il programma Calciomercato – L’Originale, l’operazione ... notiziemilan.it scrive

Milan, Di Marzio dà l’annuncio: “Oltre a Ricci, fatta l’offerta per…” | Calciomercato - Samuele Ricci è molto vicino, ma Tare rilancia con un altro colpo: ecco le ultime news dall'esperto di mercato Gianluca Di Ma ... Secondo msn.com