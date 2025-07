Ceriano Laghetto festa grande per il tennis maschile che conquista la B1

Ceriano Laghetto si anima di entusiasmo con la grande festa per il tennis maschile, che ha conquistato meritatamente la promozione in B1. La squadra del Club Tennis Ceriano, dopo tante sfide combattute e sogni rincorsi, ha scritto un nuovo capitolo di successo nel centro sportivo Robur di Saronno, confermando la propria forza e determinazione. Una vittoria che apre le porte a nuove ambizioni e successi futuri nel panorama tennistico nazionale.

La squadra maschile di Serie B2 del Club Tennis Ceriano ha conquistato il tanto sognato passaggio di categoria in B1, mancato per pochi dettagli nelle passate stagioni. Festa grande nel centro sportivo Robur di Saronno, dove si è disputata la sfida di ritorno contro il Ct Manfredonia. Una nuova vittoria che, dopo il rassicurante 6-0

La promozione in Serie B1. Ceriano, scatta la festa - sogno di promozione, regalando al Club Tennis Ceriano un traguardo storico e un motivo di grande orgoglio.

