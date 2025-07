Bifba anni in tasca | primo festival delle arti dedicato alle bambine ai bambini e agli adolescenti

BIFBA, anni in tasca, apre le porte a un mondo di creatività e emozioni, dedicato alle giovani menti che disegneranno il futuro. Questo primo festival delle arti, promosso dalla Cooperativa Sociale I bambini di Truffaut, celebra l'immaginazione e il talento di bambine, bambini e adolescenti, offrendo uno spazio unico per esprimersi e crescere. Un evento che da decenni si nutre di passione e dedizione verso le nuove generazioni, ispirandole a sognare in grande.

BIFBA, anni in tasca è il primo festival delle arti, interamente dedicato alle bambine, ai bambini e agli adolescenti. Un progetto coltivato da decenni dalla Cooperativa Sociale I bambini di Truffaut, che delle bambine, dei bambini e degli adolescenti si occupa, dalla loro cura e riabilitazione.

