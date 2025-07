Sanità Baldino | Malati di Sla e tumore ignorati dall' Asp di Reggio

Sanit224 Baldino denuncia con forza un grave caso di ingiustizia sociale: due persone gravemente malate, affette da SLA e tumore al pancreas, sono state ignorate dall'ASP di Reggio Calabria nonostante i loro diritti. Una storia che evidenzia il volto oscuro di una sanità calabrese troppo spesso disumana e inadeguata nel garantire assistenza ai più fragili. È ora di chiedere giustizia e cambiamento reale.

"Una donna affetta da Sla, un uomo con tumore al pancreas in stadio IV, entrambi abbandonati da mesi dall’Asp di Reggio Calabria nonostante abbiano diritto a sostegno economico e cure. Una storia che grida vendetta e che svela, ancora una volta, il volto disumano della sanità calabrese", è quanto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

