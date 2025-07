' Quadri di baresità' le visite guidate gratuite nel Municipio II Aperte le iscrizioni agli appuntamenti di luglio

Un’occasione imperdibile per scoprire i tesori nascosti del nostro territorio, tra arte, storia e cultura. Le visite guidate gratuite nel Municipio II sono un modo coinvolgente per immergersi nelle meraviglie locali e approfondire le proprie conoscenze. Le iscrizioni agli appuntamenti di luglio sono aperte: non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza unica e arricchente, prenota subito il tuo posto!

Continuano gli appuntamenti di “Quadri di baresità”, il ciclo di conferenze, workshop e visite guidate gratuite promosso dall’associazione culturale Slowtravels.it, in collaborazione con l’Accademia d’Arme Stratos e il Centro Studi Normanno Svevo, con il patrocinio del Municipio II. La rassegna è. 🔗 Leggi su Baritoday.it

