Melbourne | Hamilton soddisfatto | ' Non potevamo cominciare meglio'

Formula 1 - così al via a Melbourne : Hamilton in pole e Vettel terzo : Prima fila Mercedes nel Gran Premio d'Australia. Lewis Hamilton ha conquistato la prima pole position della stagione 2019 di Formula 1. Terza la Ferrari di Sebastian Vettel , dietro anche all'altra ...

F1 a Melbourne - la Ferrari e Vettel in crisi nelle libere : Hamilton vola - la Rossa no. Ma Leclerc... : Comincia in salita il Mondiale 2019 della Ferrari in Formula 1. nelle libere del Gp di Melbourne in Australia, dominate dalla Mercedes con Lewis Hamilton più veloce in pista, il tedesco Sebastian Vettel si deve accontentare del quinto tempo. "Siamo sorpresi dalla Mercedes che non era stata così velo

On Air : Europa - sorteggi agrodolci. Hamilton domina le libere a Melbourne : ROMA - " L'Ajax ha fatto scuola, è l'esempio principe che in un mercato senza tante risorse economiche si possono avere squadre di alto livello internazionale". Andrea Agnelli , presidente della Juve ,...

Melbourne - Hamilton e Bottas dominano le seconde libere. Vettel quinto : La Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas hanno dominato le seconde prove libere in vista del gp di Australia di F1 in programma domenica a Melbourne. Il campione del mondo ha fatto un gran tempo polverizzando quello della prima sessione di libere, cioè è passato dal 1:23.599 del mattino a 1:22.600 del pomeriggio, precedendo il compagno di squadra Bottas di 48 ...

F1 - GP Australia 2019 : Sebastian Vettel lancia il guanto di sfida a Lewis Hamilton. A Melbourne comincia la stagione “all-in” del tedesco : Dopo chiacchiere e ipotesi di ogni genere, si comincia a fare sul serio. Da domani le vetture del Mondiale 2019 di Formula Uno ricominceranno a girare sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne (Australia) per dare il via al primo weekend iridato di una stagione con alcune novità. Il regolamento tecnico mutato e la semplificazione di alcuni particolari delle monoposto hanno obbligato gli ingegneri delle varie scuderie ad ingegnarsi per ...

F1 - GP Australia 2019 : Sebastian Vettel il favorito secondo i book-maker a Melbourne. Seguono Hamilton e Leclerc : Manca una settimana esatta all’inizio del Mondiale 2019 di Formula Uno all’Albert Park di Melbourne (Australia). Le attese sono molte, come al solito, per una stagione che sta per partire e che vivrà dell’ormai consueto confronto tra Mercedes e Ferrari. I test tenutisi a Barcellona hanno rappresentato, se vogliamo, uno spaccato della situazione con le due monoposto vicine in termini di prestazioni sul giro e sul passo gara, ...

