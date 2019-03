Inter | in mezzo Brozovic uno certo di restare

Lo sviluppo del Mezzogiorno : dall' Inter vento straordinario alla strategia euromediterranea : ... ma niente affatto statalista, in cui emergeva in primo piano il ruolo dell'azione pubblica nella programmazione e nella definizione dell'assetto dell'economia, come nel pensiero di John Maynard ...

Inter - rivoluzione in mezzo se torna Mourinho : in pole Barella : In casa Inter continuano a susseguirsi i rumors su un possibile ritorno di José Mourinho sulla panchina nerazzurra. Nei giorni scorsi si è ipotizzato il fatto che il potente agente Jorge Mendes abbia offerto il tecnico portoghese al club meneghino, una proposta che non sorprenderebbe più di tanto per via della posizione di Luciano Spalletti, che in questo momento è tutt'altro che solida. La squadra nerazzurra è in piena crisi di risultati con un ...