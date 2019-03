Annabelle – svelato il nome e la data di uscita del terzo capitolo

nerdgate

(Di sabato 16 marzo 2019)sta per tornare, il famoso sin-off prequel della saga di “The Conjuring” tornerà per un terrificante. New Line in quest giorni ha annunciato tramite un teaser trailer ilcompleto (per ora inglese) del film e la suadinelle sale. Negli USA infatti uscirà il 28 Giugno e si chiamerà “Comes Home“, non ci sono ancora conferme per quanto riguarda il titolo italiano ma potrebbe tranquillamente essere tradotto letteralmente con “Torna a Casa” ma per ora non ci sono conferme ufficiali. Questoracconterà le vicende che avverranno dopo che gli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren riporteranno nella sua casa originaria la bambola demoniaca, il film è scritto e diretto da Gary Dauberman che si è già occupato dei due precedenti capitoli.L'articolo– ...