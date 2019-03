Volla | un' intera città fantasma costruita tutta abusiva

ilgiornale

(Di giovedì 14 marzo 2019) Sono 250 gli appartamenti sequestrati, per un valore di 60 milioni di euro, e 16 le persone indagate per violazione della normativa urbanistica. I carabinieri di, in provincia di Napoli, su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola, hanno scoperto unanel Napoletano.Il reato contestato a proprietari, committenti, progettisti e responsabili delle imprese edili che hanno realizzato gli immobili è quello di non conformità alla normativa urbanistica. Gli indagati - secondo quanto emerso dalle indagini - si facevano rilasciare permessi per costruire immobili con destinazione non residenziale e con successivo intervento in sanatoria procedevano alla modifica della destinazione d'uso da non residenziale a residenziale.I complessi edilizi posti sotto sequestro preventivo si trovano in via Traversa Privata di Vittorio, via Leopardi, via Rossi, ...