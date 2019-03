Via della Seta | Giorgetti | “Memorandum si farà | ma con paletti Ridicolo parlare di

La nuova Via della Seta passa dall'Artico : I porti di Trieste e Genova sono piccole pedine del grande Risiko cinese, che prevede una variante della nuova via della Seta attraverso l'Artico poco conosciuta, ma strategica. Un progetto che punta ...

Italia-Cina - Via della Seta : ok del Colle ma senza 5G : Disco verde all'accordo con la Cina , in vista dell'imminente arrivo in Italia del Presidente Xi Jinping , con la benedizione del Quirinale. Il Premier Giuseppe Conte, i due Vicepremier Salvini , tra ...

Streaming : Apple scatena la guerra della tv Via Internet : L'invito è nero, lucido, con la silhouette della mela morsicata e le parole: «It's show time». È l'ora dello spettacolo: scocca il 25 marzo alle 10 del mattino, ora locale di Cupertino, California. ...

Recanati : il ministro Bussetti e Vittorio Sgarbi danno il Via alla Giornata mondiale della poesia : Il ricco programma di iniziative fa parte di 'Infinito Leopardi', un evento che tra mostre, spettacoli, conferenze, pubblicazioni per tutto il 2019 solleciterò la necessità di tornare a pensare all'...

Imperia : il sospetto dell'Assessorato al Bilancio - 1500 utenti 'fantasma' della Tari - avViate le verifiche. Il Consiglio approva l'aumento ... : Sono circa 1500 i 'fantasmi' della Tari, ovvero i cittadini sotto la lente dell'Assessorato al Bilancio non iscritti nelle liste di pagamento della tassa sui rifiuti. È il dato che emerge a margine ...

Via della Seta - Mediterraneo sempre più strategico per la Cina : Il Porto del Pireo in poco tempo è diventato uno dei più affollati del Mediterraneo. Grazie alla proprietà cinese ha triplicato i volumi di container in appena sei anni. Colossi come Hewlett & Packard, Sony e Hyundai hanno scelto lo scalo ellenico come prima destinazione per raggiungere l'Europa. Il Pireo parla cinese, la China Ocean Shipping Company (Cosco) lo ha acquistato all'inizio del 2016 (il 67%) staccando un assegno di 368,5 milioni ...

Vertice al Colle e si sblocca la Via della Seta - ma senza 5G : Il via libera all'accordo con la Cina, in vista dell'imminente visita in Italia del presidente Xi Jinping, viene da una colazione al Quirinale. Il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier Matteo ...

Via della Seta - Manconi : serve cautela : Roma, 13 mar., askanews, - 'Attirare investimenti stranieri è senza dubbio qualcosa di positivo. Se l'obiettivo dell'iniziativa della 'Nuova Via della Seta' è equilibrare gli scambi commerciali è ...

Pompeo : 'l'opacità della Nuova Via della seta ci preoccupa' : "Credo si sia creata un po' di confusione attorno a questa cosa" aveva commentato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in merito alle polemiche sulla firma del Mou, "nessuna regola commerciale ...

Via della Seta - il Colle : «Attenzione a posizione Usa - nel memorandum non c'è il 5G». Il monito degli Usa : Il memorandum tra Italia e Cina riguardo la Via della Seta conterrà delle regole più stringenti rispetto a quelle indicate nei giorni scorsi dall'Unione europea: inoltre è...

Via della Seta - il Colle : «Attenzione a posizione Usa - nel memorandum non c'è il 5G» : Il memorandum tra Italia e Cina riguardo la Via della Seta conterrà delle regole più stringenti rispetto a quelle indicate nei giorni scorsi dall'Unione europea: inoltre è...

Cina : Musolino (Porto Ve) a Cgia - 'Via della Seta dovrà avere ricadute positive per noi' : Venezia, 13 mar. (AdnKronos) - E’ stato un incontro interessante quello tenutosi nel primo pomeriggio di quest’oggi nella sede della Cgia di Mestre tra il gruppo dirigente degli artigiani mestrini e il Presidente dell’Autorità Portuale dell’Altro Adriatico, Pino Musolino. Come era prevedibile, gran

Via della Seta? Arriva già a Roma Col telescopio più grande al mondo : In attesa della firma sulla Belt and Road, accordo scientifico tra Italia e Cina. A Roma arriverà il telescopio più grande del mondo. Raccoglierà dati senza precedenti sull'universo Segui su affaritaliani.it

Nissan e DOCOMO : Via ai test su strada della tecnologia Invisible-to-Visible con il 5G : Nella prima prova su strada del sistema Invisible-to-Visible (I2V) a bordo ci saranno anche gli assistenti virtuali sotto...