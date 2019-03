Gattuso è “salvo” | sarà in panchina nel derby | squalificato Gasperini

sportfair

(Di martedì 12 marzo 2019) Gennaroinneldi domenica tra il suo Milan e l’Inter di Spalletti, destino diverso per l’atalantino Gian PieroGennaroè stato graziato dal giudice sportivo dopo l’espulsione contro il Chievo Verona edunque inneldi domenica contro l’Inter. Per il tecnico rossonero una multa da 15 mila euro che permetterà dunque al Milan di avere il suo condottiero innel prossimo incontro. Un turno di stop e multa da 15 mila euro invece comminate a Gian Piero, espulso in Sampdioria-Atalanta.L'articoloè “salvo”:innelSPORTFAIR.

