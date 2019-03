METEO | PIOGGE | TEMPORALI E NEVE Maltempo | crollo temperature da Nord a Sud

METEO - al Nord torna il maltempo con piogge - temporali e neve : Secondo gli esperti Meteo, giovedì un fronte perturbato raggiunge il Nord-Italia con piogge, temporali e neve copiosa sulle Alpi sopra i 1200-1300 metri. Temperature in calo nelle regioni settentrionali mentre resiste il bel tempo al Sud col termometro che sale per effetto di venti di Scirocco.Continua a leggere

METEO - settimana con ribaltone totale : tornano piogge - temporali e neve : Meteo in peggioramento, con due perturbazioni che spezzano la parentesi primaverile degli ultimi giorni: un ribaltone totale su alcune regioni del nostro Paese. Il team del sito www.iLMeteo.it...

METEO - marzo pazzo : tornano neve e piogge - specialmente a Nord : Perturbazione già in atto su Liguria, Lombardia e Piemonte: neve sulle Alpi. Stabile al Centro-sud ma con venti in rinforzo. Temperature in calo rispetto agli ultimi giorni.Continua a leggere

METEO - dopo il weekend tornano piogge - temporali e neve sull’Italia : Quella che sta per iniziare, secondo gli esperti Meteo, sarà una settimana dinamica dal punto di vista Meteorologico. Nelle prossime ore il tempo comincerà a mutare bruscamente con l'anticiclone che si indebolirà aprendo la porta a una veloce perturbazione che riporterà pioggia, temporali e anche neve su alcune regioni.Continua a leggere

METEO Piemonte - -62% di piogge nel 2019 : il febbraio più caldo degli ultimi 60 anni : Record di caldo degli ultimi 60 anni in Piemonte per il mese di febbraio. Lo ha certificato Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) mercoledì scorso, 27 febbraio, quando la temperatura media sulla regione è stata di +11.3°C e la media delle massime ha raggiunto i +17.2°C. In 19 termometri della rete automatica è stato registrato un nuovo primato assoluto per l’intera stagione invernale, con un picco di +23.8°C a Bergalli ...

Allerta METEO - Marzo inizia subito con un’ondata di maltempo tipicamente primaverile : sarà un Sabato di piogge e temporali senza freddo al Sud - Domenica mite e soleggiato [MAPPE e DETTAGLI] : 1/25 ...

METEO - Marzo ballerino : tornano le piogge - la tendenza di InMETEO : Meteo - Febbraio sta per finire e come ogni volta lo staff di InMeteo presenta la tendenza per la mensilità successiva, ovvero per il mese di Marzo 2019. La mensilità in questione rappresenta il...

METEO : il bel tempo lascia spazio a piogge e temporali - il sole torna domenica : Ore contate per il bel tempo, l'anticipo di primavera che da un paio di giorni interessa l'Italia. 'All'orizzonte - segnala il sito iLMeteo.it - si prepara infatti un veloce cambiamento, per effetto ...

METEO - da venerdì nuovo ribaltone : tornano piogge - neve e grandine : Chi si attendeva un weekend di sole dovrà ricredersi, a partire da venerdì infatti l'area di alta pressione che si era stabilizzata sull'Italia si ritirerà per fare spazio a una nuova perturbazione che, seppure di breve durata, porterà a un deciso peggioramento del tempo soprattutto sulle regioni centro meridionali.Continua a leggere

METEO - scoppia la primavera ma è solo una pausa prima delle grandi piogge : ROMA . E' ancora febbraio, ma è già primavera. Cielo azzurro, tanto sole e temperature che toccano i 20 gradi, specialmente al Centro Nord. Ma presto l'anticiclone inizierà a mostrare segni di ...

METEO : oggi tempo in peggioramento - occhio alle piogge. Mite al sud! : Come vi anticipammo ieri, il tempo sta rapidamente peggioramento a cominciare dai settori più a nord, per effetto di una perturbazione nord Atlantica che si fa via via sempre più presente nel...

METEO domani - inizia a cambiare. Prime piogge prima dell'assalto perturbato : Meteo di nuovo da pieno inverno. Torna il freddo nella prossima settimana Resiste l'anticiclone sull'Italia, ancora garanzia di una fase di Meteo stabile. Questa spinta anticiclonica dall'Atlantico ...

Allerta METEO Estofex per piogge torrenziali - grandine e forti raffiche di vento sul Sud Italia : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta di livello 2 per il sud della Grecia, principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e tornado. Allerta di livello 1 per il Sud Italia, la Tunisia, la Grecia e la Turchia per le stesse minacce. Le allerte si intendono formalmente valide fino alle 7 (ora Italiana) di domani, 6 febbraio. Un evento anticiclonico è responsabile ...

Allerta METEO - piogge torrenziali e caldo anomalo al Sud : verso i 100mm in Calabria e Sicilia - allarme alluvioni [LIVE] : 1/7 ...