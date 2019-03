Torino | accoltellata dopo violenta lite | 54enne in gravi condizioni

ilgiornale

(Di sabato 9 marzo 2019) Brutale aggressione con accoltellamento a, al termine della quale una donna di 54 anni si trova ora ricoverata inall"ospedale Giovanni Bosco.L"episodio si è verificato nella mattinata di oggi, all"incirca verso l"ora di pranzo, all"interno dell"appartamento in cui la coppia conviveva in via Rulfi. Pare che all"origine del diverbio ci sia stato il racconto di un tradimento da parte della donna, una badante italiana.In preda alla furia il compagno 58enne, Crocifisso Pingo, avrebbe impugnato un coltello da cucina per rivolgerne la lama contro la donna, raggiunta da ben 14 fendenti.l"aggressione sarebbe stato lo stesso Pingo a chiamare sul posto un"ambulanza, così come fatto anche da alcuni vicini, allarmati dallache ha preceduto l"aggressione. La vittima, pur conlesioni (uno dei colpi ha perforato un polmone), non dovrebbe trovarsi in ...

