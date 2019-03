Un ' quizzone' per selezionare i navigator del reddito di cittadinanza Attesi 60mila

Navigator del reddito di cittadinanza : un " quizzone " per selezionarli. Attesi 60mila candidati : Sono circa 60.000 i candidati Attesi alla selezione per i Navigator , le persone che dovranno guidare i beneficiari del reddito di cittadinanza nell'inserimento al lavoro. Lo si legge nel bando per l'organizzazione della selezione che parla di "Servizio relativo alla prova scritta per 60.000 candidati ".La prova consiste nella somministrazione di un test a risposta multipla composto da massimo 100 quesiti su 10 materie: tra queste la cultura ...

Il quizzone sul Carnevale - perché sì : Il termine Carnevale, concordano la maggior parte delle fonti, deriva dal latino carnem levare, ossia togliere la carne, in riferimento al ricco banchetto che si teneva il giorno precedente l’inizio della Quaresima, periodo dell’anno che precede la Pasqua, nel quale, per tradizione, si osservavano dieta e digiuno. Si tratta di una festività di origine cattolica celebrata in diversi paesi in giro per il mondo, ognuno con le sue ...