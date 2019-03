romadailynews

(Di giovedì 7 marzo 2019) VIABILITÀGIOVEDì 7 MARZOORE 07:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO B BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. CODE SUL RACCORDO ANULARE PERINTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST VERSO. EIN AUMENTO SULLE CONSOLARI IN INGRESSO NELLA CAPITALE IN PARTICOLARE RALLENTAMENTI SU VIA APPIA NUOVA TRA VIA DEI LAGHI E VIA DELLE CAPANNELLE SULLA PONTINA DA CASTELNO A CASTEL DI DECIMA E SULLA CASSIA DA VIA BRACCIANENSE A VIA DI GROTTAROSSA. INFINE RICORDIAMO CHE FINO AL 29 MARZO, PER LAVORI IN VIA NOMENTANA, A POCA DISTANZA DAL PARCO PETROSELLI, SARANNO POSSIBILI DISAGI PER I BUS DELLE LINEE 343 E 344. PER INFORMAZIONI SUE VIABILITÀ IN TEMPO REALE CHIAMA ...

poliziadistato : Roma 20 arresti a borgata “Quartaccio” per traffico stupefacenti Nel 2015 le indagini del Commissariato Primavalle… - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Del Foro Italico rallentato tra Salaria e Via della Moschea > San Giovanni #luceverde - romadailynews : Traffico Roma del 07-03-2019 ore 07:30: VIABILITÀ ROMA GIOVEDì 7 MARZO 2019 ORE 07:20 MR… -