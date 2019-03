Golf – Francesco Molinari si mette in mostra all’Arnold Palmer Invitational | hole in one

sportfair

(Di giovedì 7 marzo 2019) PGA Tour:”buca in uno” nell’ArnoldOttimo avvio dinell’Arnold, dove ha concluso il giro iniziale in 69 (-3) colpi occupando le prime posizioni nella graduatoria provvisoria e realizzando una spettacolare “buca in uno”. Sul percorso del Bay Hill Club & Lodge (par 72) di Orlando in Florida, l’azzurro, tra i primi a scendere in campo, non è partito bene segnando un doppio bogey alla buca 4, ma alla 7 (par 3, yard 203) è andato direttamente a bersaglio dal tee utilizzando un ferro 4. Nel rientro, dopo un bogey alla 10, ha infilato quattro birdie di fila per un totale di tre colpi sotto par.E’ la seconda “in one” disul PGA Tour, dopo aver ottenuto la prima nel corso del Waste Management Phoenix Open, nel 2015, alla buca 16 del TPC Scottsdale, a Scottsdale in ...

