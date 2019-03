Ricerche Daniele Nardi - individuate due sagome sul Nanga Parbat : Possibile svolta in Pakistan nelle Ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard, i due alpinisti dispersi da domenica 24 febbraio sul Nanga Parbat .Continua a leggere

Alpinismo : Alex Txikon interrompe le ricerche di Daniele Nardi e torna sul K2 : L’alpinista Alex Txikon interrompe rà oggi le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard, sul Nanga Parbat: dei due non si hanno notizie da 12 giorni. Txikon rientrerà al campo base del K2 per proseguire la sua spedizione: “Se tutto andrà bene giovedì, torneremo al campo base del K2,” ha scritto su Twitter. “Da lì vi informeremo di tutto ciò che è successo“. Txikon e il suo team avevano raggiunto il Nanga Parbat lunedì ...

Daniele Nardi : moglie e figli - chi è l’alpinista sul Nanga Parabat : Daniele Nardi : moglie e figli , chi è l’alpinista sul Nanga Parabat Grande apprensione per le sorti dei due scalatori Daniele Nardi e Tom Ballard. Le ultime loro notizie risalgono a domenica 24 febbraio 2019. E vane sono state finora tutte le ricerche. I due erano alle prese con una vera e propria impresa. Sono dispersi in Pakistan dove stavano cercando di scalare il Nanga Parbat passando dallo sperone del Mummery. Un passaggio pericolosissimo ...

Daniele Nardi disperso sul Nanga Parbat - tutte le incognite delle ricerche : L'alpinista italiano è disperso sulla "montagna assassina" da più di una settimana: le spedizioni di soccorso non hanno...

Daniele Nardi - tragica decisione in Pakistan : stop alle ricerche - 'fatto tutto il possibile' : Sono ridotte al minimo le speranze di ritrovare l'alpinista italiano Daniele Nardi e il britannico Tom Ballard, dispersi da ormai una settimana sul Nanga Parbat. Le ricerche da parte del team spagnolo ...

"STOP RICERCHE PER Daniele NARDI"/ Pakistan "fatto tutto possibile sul Nanga Parbat" : Stop RICERCHE per DANIELE Nardi e Tom Ballardi: Pakistan chiude i soccorsi sul Nanga Parbat, le speranze crollano. L'ultimo report e i risultati vani

Daniele Nardi - tragica decisione in Pakistan : stop alle ricerche - "fatto tutto il possibile" : Sono ridotte al minimo le speranze di ritrovare l'alpinista italiano Daniele Nardi e il britannico Tom Ballard, dispersi da ormai una settimana sul Nanga Parbat. Le ricerche da parte del team spagnolo guidato da Alex Txikon sono state sospese: "I soccorritori, l'esercito pachistano e le famiglie e a

Daniele Nardi e Tom Ballard - sospese definitivamente le ricerche : Il segretario del Club Alpino pachistano, Karrar Haidri, ha detto che è stata posta fine alle ricerche per trovare l’alpinista italiano Daniele Nardi e il britannico Tom Ballard , dispersi da oltre una settimana sul Nanga Parbat. Haidri ha affermato che i soccorritori, l’esercito pachistano e le famiglie e amici degli scalatori hanno fatto tutto il possibile, ma senza risultati. Daniele Nardi e Tom Ballard risultano dispersi sul Nanga dallo ...

Daniele Nardi : moglie e figli - chi è l’alpinista sul Nanga Parabat : Daniele Nardi : moglie e figli , chi è l’alpinista sul Nanga Parabat Grande apprensione per le sorti dei due scalatori Daniele Nardi e Tom Ballard. Le ultime loro notizie risalgono a domenica 24 febbraio 2019. E vane sono state finora tutte le ricerche. I due erano alle prese con una vera e propria impresa. Sono dispersi in Pakistan dove stavano cercando di scalare il Nanga Parbat passando dallo sperone del Mummery. Un passaggio pericolosissimo ...

Daniele Nardi : moglie e figli - chi è l’alpinista sul Nanga Parabat : Daniele Nardi : moglie e figli , chi è l’alpinista sul Nanga Parabat Grande apprensione per le sorti dei due scalatori Daniele Nardi e Tom Ballard. Le ultime loro notizie risalgono a domenica 24 febbraio 2019. E vane sono state finora tutte le ricerche. I due erano alle prese con una vera e propria impresa. Sono dispersi in Pakistan dove stavano cercando di scalare il Nanga Parbat passando dallo sperone del Mummery. Un passaggio ...

Tra ricordi e progetti - alla scoperta di Daniele Nardi alpinista e amico : ... come Daniele, arriva da Sezze, vicino Latina, e si autodefinisce 'il primo alpinista nato sotto il Po a essere arrivato in cima all'Everest e al K2', in un mondo tanto affascinante quanto ...