Vola a Piazza Affari ASTM

Vola a Piazza Affari OVS : Brilla il leader dell'abbigliamento in Italia , che passa di mano con un aumento dell'8,26%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che OVS mantiene forza ...

Carnevale Venezia - la campionessa Arianna Fontana sorVola Piazza San Marco per il tradizionale Volo dell’Aquila : Le immagini del tradizionale Volo dell’Aquila al Carnevale di Venezia. Dopo le polemiche che hanno visto cancellare l’esibizione di Fedez, quest’anno a sorvolare Piazza San Marco è la campionessa olimpica di Short Track Arianna Fontana. La giovane vincitrice di 8 medaglie è stata scelta per supportare la candidatura alle Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina L'articolo Carnevale Venezia, la campionessa Arianna Fontana sorvola Piazza San ...

Vola a Piazza Affari Carel Industries : Ottima performance per Carel Industries , che scambia in rialzo del 3,35%. Lo scenario su base settimanale di Carel Industries rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE ...

Luxottica sciVola in fondo al mercato di Piazza Affari : Aggressivo ribasso per il gruppo di occhialeria , che passa di mano in perdita del 2,18%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , evidenzia un ...

Vetrya scatta a Piazza Affari : titolo Vola del 6% - creato per Tim e Qualcomm servizio streaming live su 5G : scatta a Piazza Affari Vetrya, avanzando di quasi il 6% a quota 5,86 euro. Il gruppo di Orvieto ha annunciato questa mattina di avere ideato e sviluppato per Tim e Qualcomm il primo servizio al mondo di 'streaming multi view', una soluzione multimediale live per la connettività 5G. Presentato al MWC 2019 di Barcellona, l'innovativo servizio, si legge in una nota, si basa sulla piattaforma ...

Erika Chia e Micol Rossi Volano su Piazza San Marco : Micol Rossi: "E' stata un'emozione unica vedere Venezia dall'alto, è la città più bella del mondo. Come ho sempre detto il mio volo è particolare: mi sono lanciata per tutte quelle persone che hanno ...

Carnevale di Venezia. Erika Chia - angelo 2019 e Micol Rossi angelo guerriero - pronti a Volare dal campanile sopra Piazza San Marco : Tale evento, come la maggior parte delle altre ricorrenze e spettacoli, con la fine della storia millenaria della Serenissima si interruppe per un lungo periodo. Mentre in passato questo spettacolo ...

Piazza Affari - +1 - 9% - Vola sui massimi da ottobre 2018 : Milano, 15 feb., askanews, - L'ottimismo per i negoziati Usa-Cina sul commercio mette le ali alle Borse europee, con Piazza Affari che vola sui massimi da inizio ottobre. L'indice principale Ftse Mib, ...

Piazza Affari - +1 - 9% - Vola sui massimi da ottobre 2018 : Milano, 15 feb., askanews, - L'ottimismo per i negoziati Usa-Cina sul commercio mette le ali alle Borse europee, con Piazza Affari che vola sui massimi da inizio ottobre. L'indice principale Ftse Mib, ...

Borse europee caute. A Piazza Affari Vola TIM : Deludenti anche i numeri arrivati dalla Cina sui prezzi alla produzione e sull'inflazione che rendono più concreto il rischio di deflazione per la seconda economia mondiale. Sul sentiment degli ...

Cdp sale in Tim - il titolo Vola a Piazza Affari : MILANO - Ancora una notizia sull'evoluzione dell'azionariato in perenne litigio muove il titolo di Tim a Piazza Affari. All'apertura dei mercati, l'azione della compagnia telefonica ha segnato un ...

Wall Street frena le Borse europee A Piazza Affari Volano Astaldi e Salini : MILANO - Ore 16.40. Le Borse europee rallentano nel pomeriggio condizionati dal calo di Wall Street causato crollo delle vendite al dettaglio negli Usa a dicembre, scese dell'1,2%, ai minimi dal 2009. ...

Borse - Europa positiva. Piazza Affari resta indietro - Vola Astaldi : Nell'attesa il presidente di Cdp, Massimo Tononi, ha convocato per oggi pomeriggio un cda straordinario della Spa controllata dal ministero dell'Economia, dove ci sono diversi dossier caldi, da ...

Borse positive sul possibile rinvio dei dazi. A PIazza Affari Volano Astaldi e Salini : MILANO - 9.10. Le Borse europee ripartono positive, incoraggiate anche dalle indiscrezioni secondo cui la Casa Bianca starebbe valutando un rinvio di due mesi per l'entrata in vigore dei nuovi dazi ...