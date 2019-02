Villaputzu - garage a fuoco nella notte : ferito un 60enne - Casa danneggiata : Un ferito lieve, due auto e una abitazione danneggiata. È il bilancio dell'incendio scoppiato durante la notte a Villaputzu : un 60enne è stato trasportato all' ospedale di Muravera con un'ustione ...

Taipana - a fuoco il tetto di una Casa : Un incendio è divampato questa mattina intorno alle 7 sul tetto di una casa che si affaccia sulla strada, nel Borgo di Sopra , nel centro di Taipana . Le fiamme pare abbiano già distrutto parte della ...

Roma - dà fuoco alla Casa dopo continue liti : muore l'anziana madre - arrestata la figlia : Ha dato fuoco all'appartamento popolare in cui abitava con la madre, che è morta a causa delle fiamme. È accaduto ieri sera a Ostia, in via delle Azzorre. La donna, una 50enne con problemi psichici, è ...

Roma : dà fuoco alla Casa - muore la madre : Roma – Tragedia nella Capitale. Una donna 50enne con problemi psichici ha dato fuoco all’appartamento dove abitava con la madre, che è deceduta a causa dell’incendio. E’ accaduto nella serata ad Ostia. Il rogo ha interessato una palazzina popolare di 12 appartamenti. Sul posto sono intervenuti Polizia, Carabinieri e Vigili del fuoco. I militari hanno riconosciuto l’appartamento dove la vittima viveva con la figlia ...

Ostia - dà fuoco alla Casa. Muore l'anziana madre - 50enne arrestata : Ostia, Roma,, 24 febbraio 2019 - Dà fuoco all'appartamento mentre è da sola in casa, ma nel frattempo l'anziana madre rientra per prendere alcuni oggetti e rimane intrappolata dalle fiamme, morendo ...

Rimini : lei lo lascia - lui si dà fuoco in Casa : Il ragazzo non è riuscito ad accettare la fine della relazione e si è dato fuoco dopo essersi gettato dell'acetilene addosso.Continua a leggere

Napoli - il boss Mariniello ucciso a colpi di arma da fuoco nei pressi di Casa sua : Gli hanno sparato mentre era ancora a bordo della sua automobile. Un agguato in piena regola quello organizzato per uccidere Vincenzo Mariniello, 46 anni, ritenuto il boss dell’omonimo gruppo criminale, con precedenti di vario tipo, tra cui l’associazione camorristica. L’uomo si trovava davanti in auto, davanti alla sua abitazione, in via Pietro Nenni ad Acerra, provincia di Napoli. Si trovava da solo quando è stato raggiunto dai killer ...

Avezzano - esplosione distrugge una Casa : vigili del fuoco estraggono persone dalle macerie - Ultime Notizie Flash : Ad Avezzano un'esplosione ha interessato una casa. Una persona è rimasta intrappolata sotto le macerie e salvata dai vigili del fuoco

Incendio in Casa - vigili del fuoco salvano un cagnolino con la maschera a ossigeno : I caschi rossi sono intervenuti per le spegnere le fiamme divampate in un appartamento a Bologna e hanno salvato il cucciolo...

Mamma e bimbo in fuga dopo un incendio in Casa : spento dai Vigili del Fuoco : Le fiamme divampate a causa di un corto circuito della lavatrice, costringono la Mamma ad uscire di casa in fretta insieme al suo bimbo di un anno. E’ accaduto verso le 13:30 a Casette verdini di Macerata in un appartamento di via Montemilone. La donna aveva appena messo a letto il piccolo quando, nel retrocucina, dalla lavatrice in funzione è partito uno scoppio seguito da fiamme alte e fumo. Subito la giovane madre ha afferrato il bimbo ...

I gilet gialli alleati M5s danno fuoco alla Casa del nemico politico : ... il capo di stato maggiore licenziato da Macron a inizio mandato perché in disaccordo sulla politica militare. Proprio a causa di Calençhon si cominciò a parlare a Parigi di rischio golpe: 'Se Macron ...

Regno Unito. La Casa va a fuoco - 4 bimbi muoiono bruciati tra le fiamme : arrestati i genitori : Natalie Unitt, 24 anni, e Chris Moulton, 28 anni, hanno lasciato la loro casa in fiamme, a Stafford, in Regno Unito, riuscendo a salvare il più piccolo dei loro figli. Gli altri quattro (tra gli 8 e i 3 anni) sono morti. Ed ora madre e padre dovranno rispondere di questa tragedia.Continua a leggere

Moncalvo - i vigili del fuoco trovano anziana morta in Casa da una settimana : Ieri i vigili del fuoco di Asti hanno recuperato il cadavere di una donna morta in casa da almeno sette giorni. Il fatto in un condominio di piazza Romita a Moncalvo. Si tratta di Luciana Gambarin, 85 ...

Cani finiscono in un pozzetto - salvati dai vigili del fuoco : ora cercano Casa : Intervento dei vigili del fuoco sulla circonvallazione di San Pietro Vernotico (Brindisi) per salvare due cuccioli meticci...