Nevrotico o socievole | il gatto è lo specchio del padrone

(Di martedì 26 febbraio 2019) Dimmi come sei e ti dirò com’è il tuo. Perché se è noto che ‘tale madre tale figlio’, sembrerebbe anche che tale è ile così sarà il suo micio. A declinare il detto in ‘salsa etologica’ è una ricerca firmata da Lauren Finka e colleghi della Nottingham Trent University britannica. Nel lavoro, pubblicato su ‘Plos One‘, gli scienziati dimostrano che l’indole del proprietario può influenzare il felino domestico. Innanzitutto nel comportamento, ma anche nel benessere fisico, condizionandone caratteristiche strettamente correlate alla salute come il peso. “La personalità umana può influenzare in modo sostanziale la natura delle cure fornite alle persone a carico – scrivono gli autori nell’articolo – Il collegamento è stato ben studiato in genitori e figli, mentre si sa relativamente poco di questa dinamica ...