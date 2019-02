Isola dei famosi | Ghezzal alla modella cubana | ' Ariadna ti sposo'

Ad Isola i consigli dei carabinieri per evitare furti e truffe : Serata informativa a Isola con i carabinieri Nei giorni scorsi si sono verificati vari casi di anziani che non si sono lasciati cogliere di sorpresa dai tranelli tesi dai truffatori, vanificando così ...

Isola dei Famosi 2019 - è amore tra Ghezzal e Ariadna Romero? : Non solo Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè, che si sarebbero tra l'altro conosciuti tempo fa: l'Isola dei Famosi sta vedendo nascere una nuova coppia formata dalla modella cubana Ariadna Romero e dal calciatore franco-marocchino Abdelkader Ghezzal.L'ex centravanti del Siena - che va detto, è maggiormente noto per le sue conquiste fuori dal campo che per i suoi gol - è diventato leader della settimana in quel di Cayo Cochinos e ha deciso ...

Domenica Live : Barbara D'Urso analizza i tradimenti dell'Isola dei Famosi : Gli scatti parlano chiaro: mentre tutto il mondo lo credeva a Los Angeles, Chando era in realtà a Gioia del Colle con Manila. Le fotografie li ritraggono in atteggiamenti molto intimi , prove ...

Isola dei Famosi news - Giampaolo Celli smentisce la relazione con Karin Trentini a Domenica Live : 'Solo rapporti di lavoro' : E' stato commesso l'errore di pubblicare queste foto, è stata una bomba, mi sono dovuto giustificare con il mondo...Abbiamo collaborato insieme, conosco anche molto bene Riccardo. Quell'abbraccio? ...

Filippo Nardi : età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi : Filippo Nardi: età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi Inviato Isola dei famosi, chi è Filippo Nardi Filippo Nardi partirà come inviato per l’Honduras, l’ex gieffino prenderà il posto di Stefano De Martino, inviato della scorsa edizione. La quattordicesima edizione de L’Isola dei famosi è quindi pronta a partire, in onda in prima serata a partire dal 24 gennaio. Tra gli ex “gieffini” che ...

Isola - malore Riccardo Fogli : tutta colpa dei pettegolezzi sulla moglie? : Il cantante ex Pooh si è sottoposto a cure mediche ed ha abbandonato temporaneamente il gioco. Lo staff: "I coniugi Fogli...

L'«Isola dei famosi» : il reality mostra i segni del tempo e perde ascolti : Non c'è pace sull'isola o, meglio, non c'è pace per l' Isola . Si intende, ovviamente, l' Isola dei famosi , variamente spostata nel palinsesto di Canale 5, in cerca di una collocazione che non faccia ...

Isola dei Famosi : malore per Riccardo Fogli - potrebbe lasciare il reality : Questi non sono certamente dei giorni semplici per Riccardo Fogli. Il naufrago dell'Isola dei Famosi, infatti, è stato costretto per la seconda volta a lasciare i suoi compagni d'avventura per recarsi in infermeria. Nelle ultime ore lo storico componente dei Pooh ha accusato un nuovo malore: i medici che seguono i concorrenti del programma hanno ritenuto opportuno sottoporlo a dei controlli più specifici. A questo punto, non si esclude che, ...

Domenica Live - le anticipazioni : questioni di corna - la D'Urso smaschera i vip dell'Isola dei famosi : La puntata di domani 24 febbraio di Domenica Live avrà al centro i presunti tradimenti dei naufraghi dell’Isola dei famosi 2019 e a seguire la conduttrice Barbara D’Urso aprirà in diretta una busta "shock", proveniente proprio dall’Honduras. Leggi anche: Domenica in, le anticipazioni: la Venier bomb

Isola dei Famosi 2019 - Riccardo Fogli lascia per motivi di salute? : Lo storico cantante dei Pooh Riccardo Fogli è stato colto da malore nelle ultime ore mentre era all'Isola dei Famosi in Honduras. L'artista è stato immediatamente soccorso da un medico, ma già si parla di ritiro per motivi di salute.Non si conoscono ancora bene i motivi del malore della voce del gruppo, ma probabilmente non avrebbe preso bene le notizie di gossip che ruotano intorno alla moglie Karin Trentini, secondo le quali l'avrebbe ...

Simone Barbato racconta alcuni retroscena in un libro dell’Isola dei famosi : L’ex naufrago Simone Barbato ha scritto un libro “Canto d’Honduras” e svela alcuni retroscena piccanti del programma, ha scritto una sorta di diario da naufrago e nel frattempo sfidato Stefano Bettarini. «Bettarini, l’anno scorso, mi ha criticato, dicendo che cantavo, recitavo poesie ed ero pesante. Lui ha giudicato la mia vita, io ho studiato una vita per fare quello che faccio, ho sudato anni e anni per diplomarmi al ...

Isola dei Famosi - malore per Riccardo Fogli : potrebbe lasciare il programma : Riccardo Fogli potrebbe lasciare l' Isola dei Famosi . Il cantante, storica voce dei Pooh, ha infatti accusato un malore ed è stato visitato, nella giornata di ieri, dai medici della produzione. ...