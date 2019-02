I giochi in uscita nella settimana dal 25 febbraio al 3 marzo - I giochi della settimana

Da Anthem a Jump Force - i migliori video giochi in uscita a febbraio 2019 : I videogiochi in uscita a febbraio 2019 non sono tantissimi. Sono però sicuro che, tra le produzioni poligonali del mese, anche voi sarete tentati di acquistare qualche titolo. Che sia per PC, per le rivali PlayStation 4 e Xbox One, o ancora per la console ibrida Nintendo Switch. Dopo un gennaio esplosivo a colpi di Kingdom Hearts 3 e Resident Evil 2 Remake, un po' tutte le piattaforme sul mercato accolgono ora opere videoludiche di certo non ...

Aria di sfida tra gli store digitali : le versioni PC di tre giochi tripla A in uscita a febbraio non arriveranno su Steam : Sono i tre i titoli tripla A in uscita a febbraio che diserteranno Steam per approdare in esclusiva su store concorrenti: come riporta GameSpot, infatti, le versioni PC di Metro Exodus (4A Games), Anthem (BioWare) e CrackDown 3 (Sumo Digital) vedranno la luce rispettivamente sull'Epic Games store, su Origin e sul catalogo digitale di Microsoft Windows. Il vento per Valve comincia a soffiare in senso contrario?Dopo il caso di The Division 2, ecco ...