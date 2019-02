Sondaggi | dal boom dei 5 Stelle al 40% di Renzi | quando hanno fatto flop

Sondaggi politici EMG - gli italiani dalla parte del M5S sul voto per la Diciotti : Sondaggi politici EMG, gli italiani dalla parte del M5S sul voto per la Diciotti Gli italiani difendono la scelta del Movimento 5 Stelle di votare contro l’autorizzazione a procedere per Salvini sul caso della nave Diciotti. E’ quanto emerge dall’ultimo dei Sondaggi politici di EMG per Agorà. Secondo il 60% degli intervistati non si è trattato di un tradimento dei principi del movimento. Percentuale che naturalmente ...

Sondaggio Pagnoncelli a diMartedì : perché il M5s e Luigi Di Maio sono a un passo dalla fine politica : fine imminente della parabola politica del M5s , che come un Matteo Renzi qualsiasi passa a tempo super-record dalle stelle alle stalle? Possibile, probabile. Almeno questo è quello che pensano gli italiani interpellati da Nando ...

Sondaggi - dalle (cinque) stelle alle stalle : M5s in crollo costante - l'incubo è il 20 per cento : L'ultimo Sondaggio Swg diffuso dal TgLa7 registra un crollo importante nei consensi per il M5s, alle prese con il delicato...

Sondaggio fiducia nei leader : Salvini primo - Conte secondo. Ma il 72% non voterebbe un partito fondato dal premier : Il premier Giuseppe Conte si piazza al secondo posto nel Sondaggio sulla fiducia nei leader. Ma se fondasse un partito, lo voterebbero in pochi. Sono i risultati della rilevazione di Emg Acqua ...

Sondaggi Bidimedia : M5S in svantaggio dell’8 - 5% dalla Lega - in lieve rialzo FI e PD : Analizzando i dati elettorali dell’ultimo Sondaggio effettuato dall’istituto di ricerca Bidimedia, datato 12 febbraio 2019, emergerebbero i seguenti aggiornamenti statistici che prenderemo in esame. Precisiamo che la seguente rilevazione statistica è stata messa a punto ricorrendo al metodo del Sondaggio online Cawi su un campione rappresentativo e probabilistico di 1.113 soggetti maggiorenni distribuiti su tutto il territorio italiano, con un ...

Sondaggi elettorali Tecnè : Abruzzo - fuga dal M5S : Sondaggi elettorali Tecnè: Abruzzo, fuga dal M5S La vittoria del centrodestra in Abruzzo con la Lega primo partito della regione non fa altro che confermare il trend nazionale che vede il Carroccio avanzare in tutto il resto del Paese. E così non deve stupire nemmeno il crollo del Movimento 5 Stelle passato dal 40% delle Politiche al 19,4% di domenica. I pentastellati sono in calo da mesi e le cause sono più di una. La prima ha un nome e ...

Sondaggi - uragano Lega : il distacco dal M5s è a doppia cifra (ma il governo non sorride) : Gli ultimi Sondaggi e le intenzioni di voto degli italiani a oggi. Secondo le rilevazioni di Index Research per Piazzapulita...

Sondaggi Emg Acqua : il distacco del M5S dalla Lega si ferma a 5 punti percentuali : Analizzando l’ultima rilevazione elettorale (7 febbraio 2019) sondata dall’istituto di ricerca Emg Acqua per la trasmissione Agorà condotta da Serena Bortone su Rai 2, emergerebbero le seguenti importanti novità da prendere in considerazione. Premettiamo che il seguente Sondaggio politico è stato realizzato mediante un panel telematico su un campione rappresentativo e probabilistico di 1803 soggetti maggiorenni distribuiti su tutto il territorio ...

Sondaggi Istituto Noto : il M5S riduce il distacco dalla Lega - in crescita +Europa e FdI : Stando all’ultima rilevazione Sondaggistica compiuta dall’Istituto di ricerca Noto per il programma televisivo Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer su Rai 3, il Movimento 5 Stelle avrebbe ridotto, in queste ultime settimane e in termini di consenso elettorale, il distacco dalla Lega di un punto percentuale. Infatti il progetto politico ideato da Beppe Grillo sarebbe accreditato al 24% (+1,0%) dei suffragi nazionali, in rialzo di un punto ...

Sondaggi elettorali Noto : europee - M5S riduce distacco dalla Lega : Sondaggi elettorali Noto: europee, M5S riduce distacco dalla Lega Il Movimento 5 Stelle recupera terreno sulla Lega in vista delle elezioni europee di maggio. A sostenerlo è un Sondaggio Noto del 30 Gennaio per Cartabianca che dà i pentastellati in rialzo di un punto percentuale al 24%, rispetto alla precedente rilevazione. Il Carroccio rimane invece stabile al 33% e quindi i punti di distacco tra le due forze si riducono a nove. In totale, ...

Sondaggi - Lega resta sopra 30% ma cala. M5s al 26 - 5%. I loro elettori divisi dal Tav : La Lega si conferma anche nel 2019 il primo partito del Paese nei Sondaggi, anche se in leggero calo di consenso, ma con percentuali comunque sopra al 30%. Viene premiata soprattutto per essere, secondo gli intervistati dell’ultima rilevazione di Emg Acqua presentata ad Agorà, quella che più ha mantenuto la propria identità anche stando al governo. Il Movimento 5 stelle sembra invece aver frenato la sua discesa dalle politiche del 4 marzo ...