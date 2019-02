Oroscopo Cancro | mese di marzo | sottotono i sentimenti

L'Oroscopo dal 25 febbraio al 3 marzo : Cancro grintoso - brilla lo Scorpione : Stiamo per salutare il mese di febbraio e accogliere il successivo mese di marzo. Come andrà la prossima settimana per tutti e dodici i segni dello Zodiaco? Scopriamolo grazie alle previsioni astrologiche su lavoro e amore per la settimana che va da lunedì 25 febbraio a domenica 3 marzo. Astrologia e oroscopo settimanale da Ariete a Vergine Ariete. Nel lavoro sarà premiata la vostra creatività. I viaggi d'affari vi daranno grosse soddisfazioni ...

Oroscopo 25 febbraio : Cancro ambizioso - Pesci positivo : Le previsioni degli astri per l'ultimo lunedì del mese rivelano che la Bilancia sarà assolutamente svogliata, mentre per la Vergine inizierà una fase di recupero. Scopriamo l'Oroscopo di tutti i segni per lunedì 25 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: i nati sotto il segno dell'Ariete saranno particolarmente nervosi. La giornata non inizierà al meglio: tensioni e ritardi sul lavoro vi porteranno ad essere molto scontrosi. Fate attenzione a non ...

Oroscopo 24 febbraio : cambiamento nei sentimenti per il Cancro - passionalità per i Pesci : La settimana si conclude con la giornata di domenica 24 febbraio. Vediamo le previsioni del giorno con l'Oroscopo per tutti e dodici i segni zodiacali. Amore, lavoro e salute saranno come sempre assoluti protagonisti. Oroscopo di domenica 24 gennaio Ariete: in amore giornata che vi vedrà agitati, anche se la Luna non sarà più opposta, potreste anche affrontare qualcosa di nuovo e vincere una sfida. Nel lavoro è semplice vivere qualche occasione ...

Oroscopo prossima settimana : classifica - Cancro 'voto 9' - Toro giù : L'Oroscopo settimanale dal 25 febbraio al 3 marzo 2019 è di nuovo alla portata di voi lettori, ansiosi o semplicemente curiosi di sapere quali saranno, tra le sette, le giornate migliori. Le previsioni zodiacali rilasciate nell'articolo di oggi, come sempre, sono pronte a fare un elenco mirato valutando con stelline da cinque a due le giornate da lunedì fino a domenica. Il periodo temporale sotto analisi in questa sede interessa la fine di ...

L'Oroscopo settimanale dal 25 febbraio al 3 marzo : soddisfazioni lavorative per Cancro : Arriva L'oroscopo settimanale dal 25 febbraio al 3 marzo 2019. Molti segni riceveranno delle liete notizie sul piano lavorativo e sentimentale. Qualcuno riceverà delle entrate sostanziose, altri progetteranno un viaggio. Vediamo subito cosa aspettarsi nei prossimi giorni della settimana attraverso le previsioni degli astri. Oroscopo della settimana dal 25 febbraio al 3 marzo: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine Ariete: ...

Oroscopo del 5 marzo : guadagni per il Cancro - problemi economici per i Gemelli : Per quanto riguarda l'Oroscopo del 5 marzo, i nati sotto il segno dell'Ariete dovranno porre molta attenzione a spese costose che paradossalmente potrebbero portare pochi vantaggi agli interessati. Una ripresa rapida è assicurata a chi è convalescente. Per quel che concerne il Toro, per l'Oroscopo non sarà fortunata la giornata del 5 marzo, soprattutto per chi avrà intenzione di tentare nuovi approcci o corteggiamenti veri e propri. I ...

Oroscopo 23 febbraio : Cancro top - Toro intrigante - Gemelli nervoso : L'ultimo sabato del mese di febbraio non sarà particolarmente positivo per i nati sotto il segno dei Pesci, mentre per la Bilancia sarà una giornata importante. Scopriamo le previsioni degli astri per sabato 23 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: in generale la giornata sarà decisamente positiva, anche se qualche tensione sicuramente non mancherà. Siete delle persone molto forti e volete al vostro fianco solo gente che abbia le idee molto ...

Oroscopo settimanale dal 25 febbraio al 3 marzo : Gemelli dubbioso - emozioni per Cancro : L'ultima settimana di febbraio vedrà rafforzare le relazioni sentimentali per Scorpione, mentre per Acquario ci saranno ottime novità in ambito lavorativo. Scopriamo le previsioni degli astri per la settimana dal 25 febbraio al 3 marzo. Da Ariete a Vergine Ariete: in ambito lavorativo dovrete affrontare qualche ostacolo in più nel corso della settimana che sta per arrivare. Molto spesso vi sembrerà di avere accanto delle persone che in realtà ...

Oroscopo 22 febbraio : difficoltà per la Vergine - Cancro periodo top - novità per i Pesci : L'ultimo venerdì del mese sarà sottotono per i nati sotto il segno dello Scorpione: per il Leone sarà una giornata ideale per recuperare un po' le forze, mentre per l'Ariete le cose andranno bene soprattutto dal punto di vista lavorativo. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali in relazione alla giornata del 22 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: la giornata sarà decisamente positiva in ambito lavorativo. Potrebbero ...

Oroscopo 21 febbraio : Acquario - attenzione ai sentimenti - per il Cancro piccoli conflitti : Giro di boa della settimana per tutti e dodici segni zodiacali. Vediamo insieme le previsioni e l'Oroscopo del 21 febbraio e cerchiamo di capire quali novità hanno in serbo stelle e pianeti, ora che siamo giunti a metà della settimana. Ariete: in amore periodo un po' conflittuale e nervoso, in serata evitate polemiche in famiglia. Nel lavoro dovete iniziare a fare nuovi esperimenti, in questo periodo non rischiate a livello economico. Una certa ...

Oroscopo 20 febbraio : Cancro - ripresa nei sentimenti : Nuove previsioni astrologiche e nuovo Oroscopo per tutti e dodici segni zodiacali. Vediamo quali cambiamenti hanno in serbo stelle pianeti per i segni leggendo l'Oroscopo del 20 febbraio. Come sempre amore, lavoro e salute saranno assoluti protagonisti. Ariete: in amore giornata che vi permette di vivere le relazioni in maniera esaltante, attenzione solo ad alcuni conflitti che potrebbero accendersi. Nel lavoro arrivano i primi successi, ma la ...

Oroscopo fine mese - previsioni dal 18 al 28 febbraio : Vergine energico - agitato il Cancro : Prosegue il mese di febbraio. Come si concluderà il secondo mese dell'anno? Ecco le previsioni per quanto con l'amore, la salute e lavoro dal lunedì 18 a giovedì 28 febbraio 2019. Oroscopo di fine febbraio Ariete: in questo periodo non sarà semplice affrontare diverse situazioni. Sentite la necessità di recuperare, anche se fino al concludersi del periodo potreste avvertire della tensione. In campo lavorativo, i nuovi progetti sono favoriti. Per ...

Oroscopo marzo - previsioni Cancro : sarà tempo di evoluzioni : sarà un mese di marzo ottimo, pieno di iniziative interessanti, soddisfazioni al lavoro e di grande fecondità. Potrebbe essere il mese ideale per provare a farsi una famiglia oppure ad intraprendere un nuovo incarico lavorativo o semplicemente un nuovo lavoro. Avete atteso con pazienza che arrivasse il vostro momento ed eccolo qui, pronto per essere vissuto al massimo delle vostre potenzialità. Amore e affetti Il periodo di complessiva ...

L'Oroscopo sull'amore di coppia - martedì 19 febbraio : Ariete innamorato - Cancro ostacolato : L'oroscopo dell'amore di coppia del 19 febbraio punta un focus sui sentimenti, svelando le novità delle stelle e attenendosi ai transiti planetari. Le effemeridi dedicate alla giornata di martedì svelano sensazioni positive per l'Ariete, il Toro, Scorpione e Capricorno. Analizziamo in modo approfondito tutti i segni zodiacali nelle previsioni astrologiche seguenti. Previsioni astrologiche sull'amore dall'Ariete alla Vergine Ariete: liberi da ...