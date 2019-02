Ciclismo | Tour du Haut-Var – Doppietta per Pinot | vittoria nella tappa regina e trionfo

Ciclismo – Sorride la Nippo Vini Fantini Faizanè : doppio podio per Giovanni Lonardi al Tour of Antalya : Sorride la Nippo Vini Fantini Faizanè al Tour of Antalya: doppio podio per Giovanni Lonardi, secondo di tappa e in classifica generale Secondo posto di Giovanni Lonardi nell’ultima tappa del Tour of Antalya, un secondo posto che vale un doppio podio, quello di tappa ma anche la conferma del podio nella classifica generale finale che lo vede chiudere secondo a soli 3 secondi dal vincitore Szymon Rekita. Il giovane neo-professionista ...

Ciclismo - UAE Tour – Il Team Jumbo-Visma domina la cronosquadre : Roglic primo leader della corsa : La prima tappa dell’UAE Tour 2019 va al Team Jumbo-Visma: primoz Roglic leader della corsa. Buona prova di Dumoulin e Nibali fra i big delle altre squadre La prima tappa dell’UAE Tour 2019 va al Team Jumbo-Visma! La formazione neerlandese si aggiudica la cronometro sul tracciato pianeggiante di Hudayriat Island concludendo la gara con il tempo di 16’49”: 7 secondi in meno del Team Sunweb, 9 della Bahrain-Merida. primoz Roglic è ...

Ciclismo - che frecciata di Nibali al Tour de France : “si sono lavati le mani. Il mio futuro? E’ ancora tutto in ballo” : Il corridore della Bahrain-Merida ha parlato in vista dell’UAE Tour 2019, tornando anche sui fatti accaduti durante il Tour 2018 La stagione ha finalmente inizio, Vincenzo Nibali torna in sella alla sua bici per il primo appuntamento di questo 2019. E’ l’UAE Tour a tenere a battesimo lo Squalo in questa importante annata, che vedrà il corridore della Bahrain-Merida impegnato su più fronti con l’obiettivo di portare ...

Ciclismo - UAE Tour 2019 : il percorso della prima tappa : Ciclismo, UAE Tour 2019 all’esordio con una prima tappa che sarà una cronometro molto tecnica Ciclismo, UAE Tour 2019 al via quest’oggi. Si parte con una cronometro nel Tour che esordirà quest’anno con la sua prima edizione, ricca di campioni ai nastri di partenza del calibro di Nibali, Gaviria, Valverde, Dumoulin e Cavendish. Si correrà a Hudraiyat Island, una tappa pianeggiante ma molto tecnica. Di seguito il percorso ...

Ciclismo – UAE Tour - le parole di Elia Viviani e degli altri protagonisti della corsa in conferenza stampa : Le parole dei protagonisti dell’UAE Tour 2019 nella conferenza stampa alla vigilia della partenza della corsa a tappe L’UAE Tour ‘scalda i motori’ con la sua conferenza stampa prima del via della competizione. Davanti ai giornalisti si sono presentati i protagonisti della corsa a tappe al via domenica 24 febbraio, che coinvolge nomi di tutto rispetto del panorama ciclistico. Alejandro Valverde, Tom Dumoulin, ...

Ciclismo - UAE Tour 2019. Vincenzo Nibali : “Cerco la migliore condizione”. Elia Viviani : “Corsa importante - ho vinto l’anno scorso” : Domenica 24 febbraio scatterà l’UAE Tour, la prima edizione di questa nuova corsa a tappe che si preannuncia estremamente appassionante, avvincente visto il percorso che offre degli spunti interessanti, emozionante considerando il parterre di lusso che comprende tra gli altri il Campione del Mondo Alejandro Valverde, Tom Dumoulin, i nostri Vincenzo Nibali ed Elia Viviani ma anche Fernando Gaviria e Mark Cavendish. Domani il via verrà dato ...

Ciclismo : Greipel e Bouhanni furiosi con Bonifazio al Tour of Oman (VIDEO) : Il Tour of Oman si è concluso con una volata da brividi nell'ultima tappa. Giacomo Nizzolo è tornato al successo ad un anno di distanza firmando la prima vittoria in maglia Dimension Data, ma alle sue spalle è successo di tutto. La lotta per tenere le prime posizioni è stata senza esclusione di colpi e qualcuno è andato oltre il lecito. Niccolò Bonifazio si è reso protagonista di una manovra molto pericolosa tagliando la strada da sinistra a ...

Ciclismo – UAE Tour : la formazione della Bahrain Merida - Nibali e Dennis per la Classifica Generale : Nibali guida la Bahrain Merida all’UAE Tour: la formazione per la nuova corsa degli Emirati E’ tutto pronto per la prima edizione dell’UAE Tour: prima si correvano due differenti gare, il Dubai Tour e l’Abu Dhabi Tour, adesso unificate in un’unica corsa che avrà dei contendenti alla vittoria finale d’eccezione. Per il primo anno diversi corridori da Classifica Generale testeranno qui la loro forma. Per ...

Ciclismo - Chris Froome si ferma e niente UAE Tour : ‘Mi devo riprendere’ : All'UAE Tour, la corsa degli Emirati che scatta domenica 24 febbraio, mancherà una delle stelle più attese. Chris Froome non sarà infatti al via, come era invece stato annunciato in precedenza sia dalla Sky che dall’organizzazione della corsa. Il campione britannico ha debuttato la scorsa settimana al Tour Colombia, un’esperienza che si è rivelata molto più impegnativa e difficoltosa del previsto, conclusa nelle retrovie dopo essere rimasto ...

Ciclismo : Chris Froome si ferma - niente UAE Tour : ‘Mi devo riprendere’ : All'UAE Tour, la corsa degli Emirati che scatta domenica 24 febbraio, mancherà una delle stelle più attese. Chris Froome non sarà infatti al via, come era invece stato annunciato in precedenza sia dalla Sky che dall’organizzazione della corsa. Il campione britannico ha debuttato la scorsa settimana al Tour Colombia, un’esperienza che si è rivelata molto più impegnativa e difficoltosa del previsto, conclusa nelle retrovie dopo essere rimasto ...

Ciclismo - Paolo Slongo : “Vincenzo Nibali ha lavorato bene - ora è sereno. Non mi aspetto risultati all’UAE Tour” : Vincenzo Nibali è pronto per fare il proprio esordio stagionale, lo Squalo sarà impegnato all’UAE Tour che scatterà domenica 24 febbraio: prima uscita al caldo del Medio Oriente per il capitano della Bahrain Merida che fino a sabato scorso ha lavorato sul Monte Teide (a Tenerife, Spagna) e che ha nel mirino il Giro d’Italia e il Tour de France. Il suo allenatore Paolo Slongo ha concesso un’intervista a tuttobiciweb: “Al ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali pronto per il debutto stagionale! Lo Squalo all’UAE Tour per scaldare la gamba : Domenica 24 febbraio, la data del grande ritorno in gara di Vincenzo Nibali che si cimenterà con l’UAE Tour. Lo Squalo è pronto per tornare in scena dopo un lungo inverno in cui si è allenato duramente in vista di una stagione molto intensa e importante per la sua carriera, il mirino è puntato sul Giro d’Italia e sul Tour de France ma ovviamente prima bisognerà scaldare la gamba per trovare il giusto colpo di pedale e farsi trovare ...

Ciclismo - Tour of Oman – Lutsenko ha una marcia in più : il kazako si prende la 5ª tappa : Alexey Lutsenko conquista la 5ª tappa del Tour of Oman: il capitano dell’Astana chiude davanti a Greiller e Pozzovivo Il Tour of Oman prosegue nel segno di Alexey Lutsenko. Il capitano dell’Astana si prende la 5ª tappa, i 152 km che hanno portato da Samayil a Jabal Al Akhdhar, dominando sulla Green Mountain e ipotecando il successo finale. Il ciclista kazako ha concluso la corsa in maniera magistrale, beffando negli ultimi 100 metri ...

Ciclismo - incidente con un tifoso per Nairo Quintana al Tour Colombia : Al Tour Colombia si è rivisto un Nairo Quintana convincente. Reduce da una stagione molto difficile, lo scalatore della Movistar è stato tra i grandi protagonisti della corsa di casa, il Tour Colombia che si è concluso domenica. Quintana si è aggiudicato l’ultima tappa, quella con l’arrivo in salita a Alto de Palmas, staccando nel finale gli altri big del Ciclismo Colombiano, tra cui Bernal e Lopez. La vittoria del capitano della Movistar è ...