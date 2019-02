Un colloquio di lavoro per la figlia di un' avvocata | pm Arnesano chiese ' aiuto' a Narracci

Cambiare lavoro a 50 anni : 3 punti di forza da ribadire in fase di colloquio : Non è mai troppo tardi per rivoluzionare la propria vita, soprattutto quando si tratta di lavoro. Certo, per tenersi al passo con le nuove generazioni è necessaria un’abbondante dose di impegno, umiltà e voglia di continuare costantemente ad apprendere. Specialmente per quanto riguarda fronti come tecnologie, nuovi media, social network, strategie digitali e affini, ormai centrali per moltissime attività. Eppure è ...

Deborah - morta nello schianto in autostrada : lascia una bimba di 9 anni. 'Andava ad un colloquio di lavoro' : Una giovane mamma di 45 anni, Deborah Liberati , è morta in un tragico incidente stradale sabato sera lungo l'autostrada A4: Deborah, originaria di Napoli, abitava a Meolo, in provincia di Venezia, ...

colloquio di lavoro : i consigli dei recruiter : I consigli per arrivare preparati ad un Colloquio di lavoroI consigli per arrivare preparati ad un Colloquio di lavoroI consigli per arrivare preparati ad un Colloquio di lavoroI consigli per arrivare preparati ad un Colloquio di lavoroI consigli per arrivare preparati ad un Colloquio di lavoroI consigli per arrivare preparati ad un Colloquio di lavoroI consigli per arrivare preparati ad un Colloquio di lavoroI consigli per arrivare preparati ad ...