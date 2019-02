Maxi-tamponamenti in A22 | un morto molti feriti e oltre 100 mezzi coinvolti

A1 - tamponamenti per nebbia con 15 feriti. Il 118 dichiara Maxi emergenza per difficoltà nei soccorsi : Una serie di tamponamenti, a causa della la fitta nebbia, hanno provocato la chiusura di più caselli autostradali tra Carpi (Modena) e Verona, sull’A22 del Brennero. Code e rallentamenti si segnalano in entrambe le direzioni. Ripercussioni anche sull’A4 Milano-Venezia, con polizia stradale e mezzi di soccorso in azione. Diverse persone sono rimaste coinvolte, inoltre, in un maxi tamponamento causato dalla forte nebbia sulla A1 ...