Andalucia | seconda tappa a Matteo Trentin | quattro italiani tra i primi otto

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Un finale tiratissimo ha ripagato di unamolto monotona alla Vuelta. Sul traguardo di Torredonjimeno è statoad esultare, ripagando così un lungo lavoro dei compagni di squadra, a lungo in testa al gruppo per cercare di indurire la corsa. In un finale in costante ascesa il campione europeo ha avuto ragione di Danny Van Poppel dopo una volata interminabile e durissima.Tim Wellens ha intanto mantenuto la sua maglia di leader in attesa della cronometro individuale di domani che dovrebbe ridisegnare la situazione....