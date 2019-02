Abu Omar - Shalabayeva - Corea del Nord : l’Italia è uno staterello-canaglia? : A metterle in fila, tutte le storie accadute negli ultimi anni, se ne tira fuori solo una constatazione: l’Italia sta diventando uno staterello-canaglia. Ma non nel senso tradizionale del termine. Piuttosto, per il fatto che non riesce a impedire che sul suo territorio si muovano liberamente e impunemente gruppi e agenti dei servizi segreti dei più diversi Paesi, spediti a Roma a lavare i panni sporchi dei propri governi. Spesso, dei propri ...