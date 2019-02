agi

: Spacciatori restano chiusi in casa, chiamano i pompieri, ma arrivano i carabinieri - Agenzia_Italia : Spacciatori restano chiusi in casa, chiamano i pompieri, ma arrivano i carabinieri - Gattonaccio2 : #TagadaLa7 chiudono i centri ma restano al sud immigrati spacciatori assoldati dalle mafie che si conoscono ma salv… - Marcolazzaro40 : @Vince7914 guarda che loro restano umani solo con i spacciatori africani agli italiani gli menano ste merde umane -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Due pusher bresciani sono rimastinell'appartamento in cui si trovavano, impossibilitati a uscire, e la cliente - che non riusciva ad entrarvi - ha pensato bene di avvisare i vigili del fuoco, ignara che questi a loro volta come da prassi negli interventi di soccorso avrebbero chiamato i. E così è finita male per tutti: uno dei pusher è stato arrestato, l'altro denunciato, come pure la donna. È successo a Piancogno (Brescia) ieri sera. Dopo l'effrazione di una finestra da parte deiper poter così entrare, i militari identificano tra i tre un 34enne già noto alle forze dell'ordine e da qualche mese residente in Svizzera.In strada c'è parcheggiata una Mercedes con targa svizzera in uso all'uomo dove tra i sedili spunta un involucro contenente 100 grammi di marijuana. Nella borsetta della donna, invece, vengono trovati poco meno di tremila euro in contanti, ...