L' Antitrust boccia la tassa sulle rimesse degli immigrati

ilgiornale

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Si mette di traverso il Garante della concorrenza e dei consumatori: nel mirino, tra le novità introdotte dal governo gialloverde, c'è ladell'1,5% sui money transfer, sistema utilizzato dagliper mandere i soldi nel Paese di provenienza. Da qui il nome di "sulladei migranti".La norma, contenuta nel decreto fiscale 2018, è stata contestata dall'che la definisce "ingiustificatamente discriminatoria", visto che è diretta esclusivamente ai money transfer. Questi, infatti, secondo il Garante, sarebbero stati colpiti dal fatto che non possono assicurare ai loro clienti offerte competitive rispetto a banche e Poste, non coinvolte dalla nuovache - scrive l'- ridurrebbe pure "il grado di trasparenzacondizioni economiche praticate per il servizio didi denaro".Secondo quanto scrive Repubblica, che riporta la nota inviata ...