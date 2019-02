Fico | su tema eutanasia è giunta ora di assumersi responsabilità

romadailynews

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Roma – “Tutti ricordiamo la commozione e le polemiche del giorno in cui scomparve Eluana e devo, purtroppo, rammentare che emerse in quel frangente con evidenza che il parlamento aveva troppo a lungo rinucniato a dare una risposta sul fine vita. Aveva risposto all’indubbia complessita’ della questione decidendo di non scegliere. Si tratto di una omissione di intervento inaccetabile per una istituzione come il parlamento che e’ investita dalla Costituzione del compito di legiferare per dare tutela agli interessi e ai valori riconosciuti dalla carta stessa”. Lo dice il presidente della Camera, Roberto, nel suo intervento al convegno ‘Eluana 10 anni dopo’, a Montecitorio.“Una omissione- sottoliena- alla quale purtroppo 10 anni dopo e’ stato posto rimedio, solo in parte, con l’approvazione della legge sul ...