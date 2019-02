Auto | targhe personalizzabili con le emoji | genialata o idiozia?

Napoli - Auto con targhe bulgare per risparmiare su bollo e assicurazione : già 10 sequestri : Continua l'ondata di controlli, accertamenti e di conseguenza sequestri dopo l'entrata in vigore del nuovo decreto sicurezza stradale. Per le strade di Napoli, infatti, in particolar modo nei comuni di Torre Annunziata, Trecase, Poggiomarino e Boscoreale, la Guardia di Finanza sta mettendo in atto controlli serrati e posti di blocco nei confronti delle auto con targhe straniere. Le fiamme gialle, infatti, hanno già disposto il sequestro di ben ...

Decine di furti in villa - spiavano le targhe delle Auto con banca dati dell'Aci : È in corso una vasta operazione della Polizia di Stato di Latina, con l'ausilio del personale della Squadra Mobile di Napoli, per l'esecuzione di una misura cautelare a carico di 10 persone, tra cui ...

Decreto sicurezza : arrivano i primi sequestri di Auto con targhe straniere a Caserta : arrivano dalla provincia di Caserta i primi concreti sequestri di autovetture beccate con targhe estere dopo l'introduzione del cosiddetto 'Decreto sicurezza' tanto voluto dal nuovo Governo. Infatti, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, grazie al lavoro della Guardia di Finanza di Aversa, piccolo comune Casertano, sono stati confiscati i primi tre veicoli e, di conseguenza, applicate le prime ammende da 720 euro ad alcuni ...

Residenti con targhe straniere : due multati a Monza - 712 euro e stop all'Auto : Per effetto del Decreto sicurezza, in Italia non è più possibile, per i Residenti da più di sessanta giorni, circolare con auto immatricolate all'estero. Ne hanno fatte le spese due automobilisti ...

Targhe straniere - al via le nuove regole. A Milano prima multa e confisca Auto : Con i primi giorni di gennaio, le nuove norme contro la cosiddetta “estero-vestizione” mietono la prima vittima, a Milano: un’auto con targa romena a cui, dopo aver effettuato tutte le verifiche del caso, viene elevata una multa da ben 712 euro (che può arrivare a 2.848 euro) e il fermo amministrativo del veicolo. Il malcapitato avrà sei mesi per mettersi in regola (o per prendere la via del Paese di provenienza, utilizzando un foglio ...

Divieto di circolazione per Auto con targhe straniere - Toninelli esulta : “Fioccano le multe” : Da qualche settimana è entrato in vigore una norma, contenuta nel Dl Sicurezza, che vieta a chi risiede in Italia da oltre 60 giorni di girare con veicoli a targa estera. Il ministro Toninelli esulta per i primi risultati prodotti dal Divieto appena introdotto: "Con noi questi furbetti hanno finito di fare i loro comodi: la norma che abbiamo scritto è entrata da poco in vigore ma già sta facendo la differenza. Dalle notizie che mi arrivano, ...