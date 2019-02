Are passa il testimone a Cortina

Mondiali di sci alpino : inizia la grande avventura di Cortina 2021. Ad Are il passaggio della bandiera della FIS dalla Svezia all'Italia : Parliamo di fantastiche opportunità di visibilità e comunicazione per i territori che li ospitano e per l'economia delle aree di montagna. Siamo perciò consapevoli di ricevere una straordinaria ...

Mondiali di sci alpino : inizia la grande avventura di Cortina 2021. Ad Åre il passaggio della bandiera della FIS dalla Svezia all'Italia : Parliamo di fantastiche opportunità di visibilità e comunicazione per i territori che li ospitano e per l'economia delle aree di montagna. Siamo perciò consapevoli di ricevere una straordinaria ...

Aboubakar Soumahoro : "Salvini in Calabria non può passAre dal totale disinteresse al pugno di ferro" : Aboubakar Soumahoro scandisce le parole, ha il tono di chi non intende infilarsi in polemiche inutili rischiando di perdere di vista l'obiettivo. Che, a fronte dell'ennesima tragedia consumatasi nella notte nella tendopoli di San Ferdinando - la morte di Moussa Ba, senegalese di 28 anni, terzo migrante vittima di un rogo nell'ultimo anno - resta "la liberazione dei nuovi schiavi invisibili nelle campagne insieme ai contadini, come loro affamati, ...

Roma - vuole passAre ma ci sono le auto in doppia fila. Aggredito in pieno centro : “Scenni da sta maghina ammerda” : La pagina facebook “Roma fa schifo” ha pubblicato nelle scorse ore un video ripreso dalla telecamera di bordo di una macchina che stava transitando sulla centralissima via Emanuele Filiberto. Una scena di traffico quotidiano. con delle macchie parcheggiate in seconda fila. Quando l’automobilista chiede agli altri di spostarsi perché “non è un parcheggio”, per tutta risposta riceve in cambio insulti, fino a quando ...

Rovigo - minaccia il suicidio da un ponte : i passanti lo insultano. “Buttati pagliaccio - così possiamo tornAre a casa” : Un uomo disperato perché non gli fanno vedere più i suoi figli minaccia di suicidarsi buttandosi giù da un ponte e i tanti passanti che assistevano alla scena, anziché mostrargli solidarietà, lo insultano e gli intimano di lanciarsi così da non fargli perdere altro tempo. Succede a Rovigo, in Veneto, dove tre giorni fa un 38enne di origini albanesi è rimasto per due ore sul bordo del ponte sull’Adige della Statale 16, tra Boara Polesine e ...

Frangipane passa da McLAren a Ferrari : Primo giorno a Maranello - con la presentazione della nuova SF 90 - per la bolzanina Silvia Hoffer Frangipane in forza all'ufficio comunicazione della Scuderia Ferrari. Frangipane approda al team ...

Il migliore abbraccio all’Umberto è far passAre l’autonomia : “Mai mulà” è l’urlo di battaglia del popolo leghista. Nato a Pontida anni fa, ha una duplice funzione: è un segno di identità e di orgoglio popolare (e populista) ed esprime anche tutta l’energia dell’abbraccio affettuoso dei militanti leghisti nei confronti di chi li ha guidati e li guida in battag

Sicilia : Musumeci - 'Stanchi di pagAre scelte scellerate del passato' : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - "Dobbiamo necessariamente trovare una soluzione con il governo nazionale per evitare di dovere ridurre i due bilanci, del 2019-2020, di complessivi 380 milioni di euro. E' una batosta pesantissima che provoca tanta amarezza, perché siamo stanchi di pagare gli effetti d

Venezuela - gli indigeni fanno passAre aiuti - è sfida a Maduro : ...durante l'incontro che hanno avuto a Bruxelles hanno «sottolineato l'importanza della cooperazione transatlantica tra l'Unione europea e gli Stati Uniti su una vasta gamma di questioni di politica ...

Eleonora Giorgi dopo aver fatto il lifting : ”Le ASL? Dovrebbero passAre il lifting a chi è depresso” : Eleonora Giorgi ha deciso di concedersi un restauro ed ha fatto un lifting. L’attrice ha rivelato il “ritocchino” sulle pagine di Chi ed ha mostrato il risultato dell’operazione anche sul suo profilo Instagram. “È... L'articolo Eleonora Giorgi dopo aver fatto il lifting: ”Le ASL? Dovrebbero passare il lifting a chi è depresso” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Cannagate - Eva Henger : "Marcuzzi? Deve smettere di farmi passAre come la matrigna cattiva - Francesco non è un bambino" : Ad un anno esatto dalla bomba Cannagate all'Isola dei Famosi, Eva Henger, dalle pagine del settimanale 'Nuovo', lancia una grossa bordata alla padrona di casa, Alessia Marcuzzi, invitandola ad essere oggettiva ed equidistante sulla questione: Diffido la Marcuzzi nel continuare a dire che al mio posto, da madre, non si sarebbe comportata come me nei confronti di Monte. Alessia la Deve smettere di farmi passare come la matrigna cattiva perché ...

A soli 240 euro il Samsung Galaxy S9 su MediaWorld : guida dei passaggi da fAre : Vi sembrerà assurdo, ma è possibile arrivare a pagare il Samsung Galaxy S9 sul sito MediaWorld al prezzo di soli 240 euro, grazie agli ormai famosi Blue Days, che ricordiamo essere un'iniziativa commerciale del produttore asiatico. Per irrobustire le vendite, l'OEM avrà pensato fosse il momento giusto per lanciare la promozione, che coinvolge, tra l'altro, anche il Note 9. Dopo avervi parlato delle possibilità offerte da Wind e 3 Italia, ...