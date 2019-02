Rabiot-Juventus | trattativa ancora viva | Paratici ri-avvia i contatti

Rabiot-Juventus - Paratici non molla la presa : ecco il nuovo piano : RABIOT JUVENTUS- Fabio Paratici non molla la presa su Rabiot e si prepara a tentare l’assalto al centrocampista francese, il quale avrebbe già comunicato la sua volontà di lasciare il PSG al termine della stagione. La Juventus vigila sul da farsi, ma la sensazione è che anche il Bayern Monaco sia interessato a puntare forte […] More

Calciomercato Juventus - Rabiot sfuma : va al Barcellona : Calciomercato Juventus, BEFFA Rabiot CHE VA AL BARCA- L’accordo è stato praticamente raggiunto, si attende solamente l’ufficialità. Niente Juventus per Adrien Rabiot: il centrocampista francese, in rotta col PSG, saluterà la Francia a fine stagione per accasarsi in Spagna, destinazione Barcellona. Il giocatore, scartato da Deschamps durante l’ultimo Mondiale, lascerà i parigini a giugno e […] L'articolo Calciomercato ...

Juventus - le alternative a Pogba sono Ramsey e Rabiot : TORINO - Paul Pogba non è l'unico centrocampista nel mirino della Juventus. I bianconeri sono in agguato su due parametri zero da novanta: affari alla Emre Can. Dopo Aaron Ramsey , Arsenal,, anche per ...

Calciomercato Juventus - rottura Rabiot-PSG : CR7 vorrebbe il francese per gennaio (RUMORS) : Sono ore molto importanti per il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero sta lavorando per l'acquisto di un centrocampista di alto livello per gennaio. Uno dei nomi caldi è quello di Paul Pogba del Manchester United. Il calciatore francese è molto apprezzato dal tecnico bianconero Massimiliano Allegri e dalla dirigenza juventina, che sarebbe disposta a mettere sul piatto circa ottanta milioni di euro per arrivare al suo cartellino. Ora ...