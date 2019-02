wired

Questi atleti hanno sostituito il loro manager con un'app

(Di venerdì 15 febbraio 2019)Le star dello sport cheaderito al progetto sono circa una ventina e traci sono il running back del Los Angeles Rams, Todd Gurley, John Halapio dei New York Giants eolimpionici come Aaron Brown, Lavonne Idlette e Katsura Horton-Perinchief. Il parterre che non ti aspetteresti perdel telefonino, e invece… Ma c’è un motivo: Athent non è una semplice app, ma un progetto integrato per aiutare gli sportivi a gestire meglio lefinanze. Un intento onorevole: negli Usa, secondo una ricerca di Sports Illustrated il 78% dei giocatori della Nfl è in bancarotta o si trova di fronte a seri problemi finanziari entro due anni dal pensionamento, e il 60% dei giocatori Nba si ritrova in cattive acque finanziarie a 5 anni dalla fine della carriera.Chi bazzica il mondo dello sport, lo sa: c’è il tempo della gloria e poi, inesorabile, quello dell’oblio, quando i ...