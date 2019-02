MotoGP | la difficile sfida di Andrea Iannone con l’Aprilia | “The Maniac” si gioca molto

oasport

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Tra i piloti che approcciano questa nuova stagione dicon i maggiori dubbi e punti di domanda ma, al contempo, con il carico di responsabilità più grande, non possiamo che annoverare. Il pilota nato a Vasto, dopo aver chiuso il rapporto con la Ducati, due anni con poche gioie in Suzuki e conseguente appiedamento, sbarca in Aprilia per una nuovache parte decisamente in salita.“The Maniac” avrà sulle spalle un peso notevole, ovvero dimostrare di essere ancora un pilota di primissimo livello inma, dall’altro, dovrà far crescere (e non poco) una moto che, fino ad oggi, ha fatto vedere davvero poco nella classe regina. La scuderia italiana vuole migliorare e compiere passi in avanti importanti, e questo sarà l’auspicio anche di unche, conoscendone il carattere, non si potrà certo accontentare di piazzamenti in zona ...